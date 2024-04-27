"Моя Нана": Єфросиніна зворушливо зустріла дорослу доньку

Легендарна українська телеведуча, блогерка і світська левиця Маша Єфросиніна показала свою дорослу доньку Нану.
Єфросиніна виклала ролик в Instagram, де показала, як зустрічає свою доньку після довгої розлуки. Дівчина Нана вже доросла людина і не любить публічності. Саме тому Єфросиніна не показує обличчя дівчини та її фото у своїх соціальних мережах.
До цього у сторіз, ведуча заінтригувала дивним повідомленням. Зокрема, вона поділилася, що їде на побачення до людини, яку кохає.
Маша Єфросиніна - останні новини по темі
Зазначимо, нещодавно Маша Єфросиніна вирішила прокоментувати своє скандальне інтерв'ю зі співачкою Христиною Соловій. Єфросиніна зазначає, що, по-перше, інтерв'ю з Соловей було "занадто емоційним".
А також блогер Олександр Волошин сказав, як він особисто до Маші Єфросиніної ставиться. Він заявив, що Єфросиніна не викликає у нього довіри, оскільки, "лицемірна і часто паразитує на популізмі".
Раніше Маша Єфросиніна зізналася, як обманює оточуючих своїмобразом ідеальної діячки, яка тримає своє життя під найсуворішим контролем.
Також Єфросиніна розповіла про постільні стосунки з чоловіком ТимуромХромаєвим, у якого, за словами ведучої, і зараз дуже багато жінок.
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