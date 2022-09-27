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"Мовчати не може": колишній друг Лорак розповів про метання співачки

27 вересня 2022, 12:53

Ані Лорак довгий час мовчала про війну на батьківщині і краще б вона робила це і далі.

Ані Лорак
Колишній друг Лорак розповів про метання співачки / скріншот

Український режисер Олег Боднарчук, який дружив зі співачкою Ані Лорак, яка будує в РФ кар'єру, заявив, що вона сама себе загнала в рамки, а команда покинула виконавицю.

В інтерв'ю Аліні Доротюк він зазначив, що коли читав пост Ані Лорак про любов до сцени і співчуття, не розумів, для чого вона його написала.

"Коли прочитав цей пост, здалося, що його написав хтось п'яний. Там якісь незв'язні речення. Вона сама себе загнала в такі рамки, що ні мовчати не може, ні говорити що-небудь", – сказав він.

На думку Боднарчука, ініціювати концерти в Європі для Ані Лорак було безглуздо.

"Дуже очікувано і прогнозовано, що ніякого туру в Європі бути не може. Незрозуміло, хто прийде на ці концерти? Росіяни, яких там стає все менше, чи українці? Це взагалі була дурна ідея", - зазначив режисер.

Він підкреслив, що у Ані Лорак ніколи не було совісті, тому вибирати між совістю і грошима їй не доводилося, тому, коли команда виконавиці відразу після початку повномасштабної війни повернулася на батьківщину, вона залишилася в РФ.

Також Бондарчук упевнений, що в Україні у Ані Лорак немає майбутнього.

"Кому вона тут [навіщо - неценз.] потрібна? (....) Ну, вона ж знає, що тут її вже прокляли 10 разів. І що б вона не зробила, ніхто б тут її не прийняв. Їй ніхто не пробачив би ці вісім років. Особливо в такий складний час. Вона російська співачка українського походження", - сказав Боднарчук.

Нагадаємо, раніше співачка Ані Лорак опублікувала лист, де нарешті поділилася своєю позицією щодо кривавого нападу Росії на Україну.

Також ми повідомляли, що співачка Ані Лорак, яка вперто мовчить про вбивства українців росіянами, скасувала свої концерти в країні-агресорі. Тепер її шанувальники не можуть повернути гроші за квитки.

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Автор: Сергій Кущ
Ані Лорак
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