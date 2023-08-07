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"Мене вже нудить від цього": Еністон потрапила в антисемітський скандал

Анна Підгорна
7 серпня 2023, 14:57 оновлено 7 серпня, 14:57
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"Рейчел" не стала ховатися від фанатів, та вже прокоментувала пікантну ситуацію.
Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон прокоментувала скандал через антисемітський жарт / ua.depositphotos.com

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон потрапила в скандал через необережний лайк в Instagram. Днями актор Джеймі Фокс на своїй сторінці опублікував образливий жарт про євреїв - фото з написом: "Вони вбили цього чувака, на ім'я Ісус. Як ти думаєш, що вони зроблять з тобою?!"

Незабаром артист видалив цей пост, і опублікував новий з вибаченнями. Однак його підписники встигли помітити, що Еністон поставила сердечко антисемітському висловлюванню Фокса.

Скріншот, на якому видно ім'я і фото акторки стрімко розлетілося по мережі. Джен не стала чекати, поки скандал набере циклопічні оберти, і на своїй офіційній сторінці прокоментувала цю подію.

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Зокрема вона заперечує, що коли-небудь ставила лайки цьому посту Фокса, і зазначає, що не відчуває ненависті до кого-небудь, а подібні скандали їй вже дуже набридли.

"Мене вже нудить від цього. Я не лайкала цей пост навмисно або випадково. І, що важливіше, я хочу чітко пояснити своїм друзям і всім, хто постраждав від появи цього в їх стрічках: я не підтримую ніякої форми антисемітизму. І я дійсно не терплю ненависті будь-якого роду. Крапка", - коментує звинувачення на свою адресу Дженніфер Еністон.

'Мене вже нудить від цього': Еністон потрапила в антисемітський скандал
Дженніфер Еністон прокоментувала скандал через антисемітський жарт / колаж: Главред, фото: instagram.com/jenniferaniston, instagram.com/iamjamiefoxx

Раніше сестра Селін Діон поділилася новинами про здоров'я співачки, яка раніше повідомила про припинення музичної кар'єри через рідкісну, невиліковну хворобу.

Також акторка і світська левиця Ліндсі Лохан показала своє тіло через два тижні після пологів - чесні фото надихнули і саму артистку, і її шанувальників не соромитися недосконалостей.

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шоу-бізнес Дженніфер Еністон новини шоу бізнесу
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