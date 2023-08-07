'Мене вже нудить від цього': Еністон потрапила в антисемітський скандал

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон потрапила в скандал через необережний лайк в Instagram. Днями актор Джеймі Фокс на своїй сторінці опублікував образливий жарт про євреїв - фото з написом: "Вони вбили цього чувака, на ім'я Ісус. Як ти думаєш, що вони зроблять з тобою?!"
Незабаром артист видалив цей пост, і опублікував новий з вибаченнями. Однак його підписники встигли помітити, що Еністон поставила сердечко антисемітському висловлюванню Фокса.
Скріншот, на якому видно ім'я і фото акторки стрімко розлетілося по мережі. Джен не стала чекати, поки скандал набере циклопічні оберти, і на своїй офіційній сторінці прокоментувала цю подію.
Зокрема вона заперечує, що коли-небудь ставила лайки цьому посту Фокса, і зазначає, що не відчуває ненависті до кого-небудь, а подібні скандали їй вже дуже набридли.
"Мене вже нудить від цього. Я не лайкала цей пост навмисно або випадково. І, що важливіше, я хочу чітко пояснити своїм друзям і всім, хто постраждав від появи цього в їх стрічках: я не підтримую ніякої форми антисемітизму. І я дійсно не терплю ненависті будь-якого роду. Крапка", - коментує звинувачення на свою адресу Дженніфер Еністон.
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