УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Співак Melovin зізнався, яка в нього невиліковна хвороба

Руслана Заклінська
14 листопада 2023, 10:11оновлено 14 листопада, 11:24
У короткому відео Melovin розповів на що він хворий та закликав підписників берегти своє здоров'я.
Співак Melovin зізнався, яка в нього невиліковна хвороба
Melovin розповів про своє захворювання / Колаж: Главред, фото: instagram.com melovin_official / скрін відео melovin_official

Український співак і переможець шостого сезону вокального шоу "X-Фактор" Melovin (Костянтин Бочаров) шокував своїх шанувальників сумною звісткою про свою невиліковну хворобу. У своєму профілі в Instagram артист повідомив про те, що у нього діагностували цукровий діабет.

"Найголовніше, щоб ви зрозуміли, що за собою треба слідкувати, себе треба любити і себе треба перевіряти. У мене цукровий діабет. Цукровий діабет MODY типу, генетичний. Як і будь-який вид діабету, він тебе з'їдає зсередини, якщо ти вчасно не почнеш діяти, його стопити і за ним слідкувати,"- зізнався виконавець.

Співак Melovin зізнався, яка в нього невиліковна хвороба
Melovin розповів про свою хворобу / Фото: instagram.com melovin_official

Співак розповів, що вже тривалий час знає про своє захворювання, але зараз вирішив поділитися цією інформацією з шанувальниками. Він пояснив, що хотів розповісти про це раніше, але не міг зібрати себе воєдино. Melovin також зазначив, що багато людей помічали його різке схуднення та відзначали, що він поганішав, тому він вирішив пояснити різкі зміни своїм прихильникам.

відео дня

"Я давно хотів це розповісти, але просто сам не міг зібрати себе до купи. Ви багато запитуєте, чому я так раптово схуд, як ви пишете, погарнішав. Але все не просто так, і я хочу поділитися цим із вами", - сказав артист.

Як Melovin дізнався про хворобу

Під час боротьби із зайвою вагою, Melovin вирішив видалити жирові грудки на щоках. Пройшовши різноманітні медичні обстеження, він дізнався про діагноз цукрового діабету.

Перед тим як розкрити свій діагнос він також залишив натяк, питаючи своїх підписників, коли вони останній раз здавали аналіз крові.

Пізніше співак опублікував фотографії зі своєї медичної карти, на яких підписники розгледіли діагноз - стеатогепатит. Однак Melovin 14 листопада спростував ці чутки та розсекретив остаточний діагноз.

Також співак подякував за слова підтримки і співчуття шанувальникам, які бажали йому якнайшвидшого одужання.

"Я вам просто передати не можу, з яким настроєм я вчора заснув, тому що ваша підтримка - це щось абсолютно безцінне і унікальне," - подякував фанам за підтримку співак.

Нагадаємо, відомий український поп-співак Melovin вразив своїх прихильників несподіваною заявою про своє здоров'я. Артист виклав відео на своїй сторінці в TikTok, де заявив, що зіткнувся з невиліковною хворобою, через яку він різко схуд.

Також з важкою хворобою бореться ведучий Богдан Шелудяк. В нього діагностували рідкісне захворювання - синдром Гійєна-Барре. Через хворобу ведучий почав погано ходити та говорити.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
заболевание Melovin новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

ЗСУ націлилися на Мелітополь: пішли в наступ і "перемололи" сотні росіян

ЗСУ націлилися на Мелітополь: пішли в наступ і "перемололи" сотні росіян

11:52 Україна
Байден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - Кулик

Байден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - Кулик

11:15 Ексклюзиви
У РФ атакували завод з виробництва ракет "Кинджал" і виробника боєприпасів

У РФ атакували завод з виробництва ракет "Кинджал" і виробника боєприпасів

09:55 Світ
Всі головні новини

Останні новини

12:15

Якщо ви хочете, щоб шкідники їли вашу грядку, посадіть ці квіти - експерт

12:09

Melovin ексклюзивно розкрив подробиці своєї хворобиВідео

12:08

Чому в Києві збивають балістику, а в інших містах – ні: відповідь ЗСУ

12:02

Комунікації для звільнених і прифронтових громад: як медіа сприяють взаєморозумінню і стійкості під час війни

11:58

Місячний календар 15 листопада 2023: хвороби в цей день вимагають негайного лікування

Захід до Криму буде важким, Україні потрібна переправка техніки на лівий берег - СелезньовЗахід до Криму буде важким, Україні потрібна переправка техніки на лівий берег - Селезньов
11:53

Китайський гороскоп на завтра 15 листопада: Собакам - терпіння, Півням - несподіванка

11:52

ЗСУ націлилися на Мелітополь: пішли в наступ і "перемололи" сотні росіян

11:35

Ампутували ногу: стало відомо про стан мами з немовлям, обстріляних окупантами в Херсоні

11:21

Коріння "попре" через два тижні: ложка цієї спеції врятує орхідею від загибелі

Реклама
11:18

Від жовтого до чистого білого: як швидко очистити дно унітазу в домашніх умовах

11:15

Байден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - КуликЕксклюзив

11:09

Одна темрява: Міс Україна Всесвіт розповіла, як хотіла накласти на себе руки через зраду чоловіка і подруги

10:59

Удар по окупантах на Херсонщині: дрони підірвали будівлю "поліції" РФ

10:49

Українцям прийде третя платіжка за газ: за що доведеться доплатити

10:46

Як позбутися від льоду на машині: 4 "фішки", які повинен знати кожен

10:40

Гороскоп на сьогодні 15 листопада 2023: Діві - фінансові труднощі, Козерогу - неробство

10:36

Сподіваюся, ви сумували: Гайтана потішила шанувальників новою заявоюВідео

10:11

Співак Melovin зізнався, яка в нього невиліковна хвороба

09:55

У РФ атакували завод з виробництва ракет "Кинджал" і виробника боєприпасів

09:43

Як погіршення погоди вплине на бойові дії: в ISW дали прогноз на зиму

Реклама
09:38

РФ масовано битиме по енергооб'єктах: США хочуть допомогти Україні захиститися

09:16

Яке свято завтра 15 листопада: день у світовій та українській історії, церкві

09:07

Фаріон відхрестилася від "здачі" студента з Криму та звинуватила у всьому ФСБ

08:50

Нові правила фінансування біженців: чого чекати українцям у НімеччиніПогляд

08:44

Не разом з порошком: експерт розповів, коли додавати кондиціонер в пралку

08:36

Блінкен і Єрмак зустрілися у Вашингтоні: про що говорили

08:35

Україна може зіткнутися з тим, що їй потрібно вести переговори з РФ – Washington Post

07:57

Вночі окупанти вдарили по Україні "Іскандером" та "Шахедами": скільки збила ППО

07:20

Навіщо окупанти заговорили про "жест доброї волі" на Херсонщині: в ISW назвали версії

06:46

Радник Байдена про допомогу Україні: можливості США зменшуються з кожним тижнем

06:10

Цирк ім. Орбана триваєПогляд

05:00

Здоров'я притягнеться на цілий рік: що можна і не можна робити 15 листопада

04:30

"РФ хоче до березня 2024-го прозвітувати про успіхи": експерт спрогнозував кроки росіян

03:43

ЗСУ готуються до найгірших сценаріїв на фронті у разі змін погоди - боєць

03:05

Аналітик пояснив, чого чекати Києву від рекомендацій Єврокомісії на вступ України до ЄС

02:30

"Морпіхи творять дива": стали відомі деталі боїв на лівобережжі Херсонщини

02:00

"Відчується в 2025": Буданов розповів про можливу затяжну війну в Україні

01:30

Українська тенісистка показала "пожежу" в купальнику під час медового місяця

13 листопада, понеділок
23:29

ЗСУ "анулювали" одного з творців "Реальних пацанів" та "Татусевих доньок"

23:15

"Звільнення" генералів: у Міноборони вперше прокоментували чутки

Реклама
22:39

Розвідка дізналася плани РФ: Зеленський розповів про підготовку потужної відповіді ворогу

22:31

Ізраїль взяв під контроль Сектор Гази, терористи в паніці тікають - Міноборони

22:16

"Самотні москалі": у мережі завірусився шедевральний рімейк на пісню ЛоракВідео

21:55

Галкін показав свою прекрасну дочку Лізу

21:42

"Путін рано радіє": у Німеччині анонсували потужну військову допомогу Україні

21:30

Під Бахмутом побільшало росіян, перевага у пострілах - за РФ: є випадки "дуелей" БПЛА

21:07

Втратите захист і прийде біда: мольфар назвав 3 речі, які ніколи не можна викидатиВідео

20:58

"Ніколи не сушіть одяг у спальні": в яких кімнатах небезпечно сушити речі

20:52

У "Львівській політехніці" відреагували на скандал з Фаріон

20:50

"Заритися нереально": чому окупанти РФ тікають з лівого берега Дніпра — Світан

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти