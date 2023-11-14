Співак Melovin зізнався, яка в нього невиліковна хвороба

У короткому відео Melovin розповів на що він хворий та закликав підписників берегти своє здоров'я.

https://glavred.net/stars/pevec-melovin-priznalsya-v-instagram-kakaya-u-nego-neizlechimaya-bolezn-10516615.html Посилання скопійоване

Melovin розповів про своє захворювання / Колаж: Главред, фото: instagram.com melovin_official / скрін відео melovin_official

Український співак і переможець шостого сезону вокального шоу "X-Фактор" Melovin (Костянтин Бочаров) шокував своїх шанувальників сумною звісткою про свою невиліковну хворобу. У своєму профілі в Instagram артист повідомив про те, що у нього діагностували цукровий діабет.

"Найголовніше, щоб ви зрозуміли, що за собою треба слідкувати, себе треба любити і себе треба перевіряти. У мене цукровий діабет. Цукровий діабет MODY типу, генетичний. Як і будь-який вид діабету, він тебе з'їдає зсередини, якщо ти вчасно не почнеш діяти, його стопити і за ним слідкувати,"- зізнався виконавець.

Melovin розповів про свою хворобу / Фото: instagram.com melovin_official

Співак розповів, що вже тривалий час знає про своє захворювання, але зараз вирішив поділитися цією інформацією з шанувальниками. Він пояснив, що хотів розповісти про це раніше, але не міг зібрати себе воєдино. Melovin також зазначив, що багато людей помічали його різке схуднення та відзначали, що він поганішав, тому він вирішив пояснити різкі зміни своїм прихильникам.

відео дня

"Я давно хотів це розповісти, але просто сам не міг зібрати себе до купи. Ви багато запитуєте, чому я так раптово схуд, як ви пишете, погарнішав. Але все не просто так, і я хочу поділитися цим із вами", - сказав артист.

Як Melovin дізнався про хворобу

Під час боротьби із зайвою вагою, Melovin вирішив видалити жирові грудки на щоках. Пройшовши різноманітні медичні обстеження, він дізнався про діагноз цукрового діабету.

Перед тим як розкрити свій діагнос він також залишив натяк, питаючи своїх підписників, коли вони останній раз здавали аналіз крові.

Пізніше співак опублікував фотографії зі своєї медичної карти, на яких підписники розгледіли діагноз - стеатогепатит. Однак Melovin 14 листопада спростував ці чутки та розсекретив остаточний діагноз.

Також співак подякував за слова підтримки і співчуття шанувальникам, які бажали йому якнайшвидшого одужання.

"Я вам просто передати не можу, з яким настроєм я вчора заснув, тому що ваша підтримка - це щось абсолютно безцінне і унікальне," - подякував фанам за підтримку співак.

Нагадаємо, відомий український поп-співак Melovin вразив своїх прихильників несподіваною заявою про своє здоров'я. Артист виклав відео на своїй сторінці в TikTok, де заявив, що зіткнувся з невиліковною хворобою, через яку він різко схуд.

Також з важкою хворобою бореться ведучий Богдан Шелудяк. В нього діагностували рідкісне захворювання - синдром Гійєна-Барре. Через хворобу ведучий почав погано ходити та говорити.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.