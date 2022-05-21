Сумська відповіла Кондратюку на пропозицію відмовитися від дочки , що живе в РФ / скріншот

Українська актриса Ольга Сумська відповіла продюсеру Ігорю Кондратюку, який порадив їй розірвати стосунки з дочкою, що живе в Росії, Антоніною Паперною.

Зірка заявила, що він не має права втручатися в їхнє життя і переживає розлуку з дитиною. За словами артистки, вона відчуває біль, але ніяк не може на це вплинути, пишуть "Факти".

"Якби я як мама могла вплинути хоч на що-небудь, я б це зробила. Це страшний біль. Дуже важко, коли дитина там, і ти не знаєш, коли ти його побачиш. І онуки там. Все те [нехороше - неценз.], яке пишуть мені деякі українці з приводу цієї ситуації - це ще болючіше", - підкреслила артистка.

Також вона розповіла про хвилю хейта з цього приводу в свою сторону. Зокрема, і від Кондратюка.

читайте такожКондратюк розповів, чому вважав Марченка заручницею серійного вбивці"Як я можу вплинути? Ніяк. Тут раптом Ігор Кондратюк взявся мені давати поради. Пане Кондратюк, хто ви такий, що ви радите мені відмовитися від моєї дитини, відректися від нього і своїх онуків? Я ніколи цього не зроблю", - висловилася Сумська.

Нагадаємо, раніше народна артистка України опинилася в жахливому становищі - її старша дочка, актриса Антоніна Паперна, одружена з російським актором, живе в рф і мовчить про війну в Україні. Сумська намагається виправдати свою дитину.

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