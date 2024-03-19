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Маркіза-розлучниця: "коханка" принца Вільяма заговорила про скандал із Міддлтон

Анна Підгорна
19 березня 2024, 22:36
Роуз Генбері дала коментар про зникнення принцеси Уельської та її роман із майбутнім монархом.
Маркіза-розлучниця: 'коханка' принца Вільяма заговорила про скандал із Міддлтон
Роуз Генбері відповіла на чутки про роман із принцом Вільямом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

У середині січня Кенсингтонський палац зробив заяву, згідно з якою принцеса Кетрін Уельська перенесла операцію на черевній порожнині. У зв'язку з хірургічним втручанням вона взяла вимушену відпустку від королівських обов'язків. Частину з них вона вирішила виконувати віддалено, наскільки їй дозволить реабілітація після операції.

У заяві також зазначалося, що відсутність Кейт Міддлтон триватиме щонайменше до кінця березня. Проте вже через кілька тижнів після новин про операцію в пресі з'явилися тривожні чутки про стан здоров'я дружини принца Вільяма.

Щоб заспокоїти підданих, Кенсингтонський палац випустив портрет принцеси в оточенні трьох її дітей, проте пізніше принцесі Уельській самій довелося спростувати його справжність. Не дивно, що ця подія лише зміцнила впевненість любителів теорій змови в тому, що в сім'ї Вільяма і Кетрін не все гладко.

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Одне з головних припущень полягає в тому, що Кейт Міддлтон ховається від усіх через невірність чоловіка. Йому приписують тривалий, з 2019 року, роман з Роуз Генбері, маркізою Чолмонделі, яка раніше була подругою принцеси Уельської.

Кенсингтонський палац ці чутки коментувати не став, проте Роуз Генбері не змогла терпіти хвилю хейту, яка на неї обрушилася. Юрист маркізи Чолмонделі зробив заяву від її імені. "Ці чутки повністю фальшиві", - цитує слова адвоката ймовірної коханки принца Вільяма видання Page Six.

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Раніше принц Вільям, чоловік принцеси Уельської, екстрено відмовився від важливого заходу, на якому мав бути присутнім, як старший член британської королівської сім'ї. Його відлучку пов'язують зі станом здоров'я Міддлтон.

Також стало відомо, чому Кейт Міддлтон не виходить на публіку після операції, і як сильно хірургічне втручання вплинуло на сім'ю Уельських загалом.

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