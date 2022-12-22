Улюблена невістка короля: Кейт Міддлтон отримала від Чарльза III новий титул

Поки Сассекські бризкають слиною, Уельські "заробляють очки" перед королем та британським народом.

Кейт Міддлтон отримала новий титул від короля Чарльза III / ua.depositphotos.com

Британський король Чарльз III не приховує свою прихильність до дружини старшого сина, принца Вільяма. Вони з Кейт Міддлтон прекрасно ладнають, і монарх, схоже, бачить в принцесі Кетрін гідну майбутню королеву.

Тому до Різдва принцеса Уельська отримала від тестя незвичайний подарунок - титул почесного Полковника ірландського гвардійського полку. Про це повідомляє видання People. Звання перейшло до неї від чоловіка - Вільям носив його з 2011 року, після того, як королева Єлизавета II дарувала його онукові за кілька місяців до весілля з Кейт.

До слова, з ірландським гвардійським полком Кейт Міддлтон пов'язують особливі стосунки. Протягом останніх 11 років (з тих пір, як вона стала частиною британської королівської родини) вона та принц Вільям вітають полк з Днем святого Патріка. При цьому принцеса Кетрін шанує традиції, і завжди одягається в зелене.

Подарунками у вигляді титулів Чарльз III обдарував також свого старшого сина Вільяма, принца Уельського, який тепер носить звання Полковника Уельського гвардійського полку.

Без нового титулу не залишилася і королева-консорт Камілла - їй король дарував звання почесного Полковника гренадерського гвардійського полку. Раніше воно належало опальному принцу Ендрю, який впав при дворі в немилість через секс-скандал.

Раніше принцесу Євгенію Йоркську, племінницю короля Чарльза III, після публічного виходу запідозрили у вагітності - просторий наряд підкреслив фігуру, що округлилася.

Також принц Гаррі і Меган Маркл в скандальному документальному серіалі на Netflix розповіли, що у герцогині Сассекської був викидень. Пара вважає, що причина таїться в батька колишньої актриси.

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