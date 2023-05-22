Співачка українського походження Ані Лорак продовжує дискредитувати себе - вона все далі відходить від власноруч прийнятого образу "голубки миру", і все більш відкрито підтримує країну-окупанта.
Нещодавно на своїй сторінці в Instagram Лорак вирішила зайнятися благодійністю, і стала випрошувати донати для фонду, який опікується діттми-сиротами, мовляв сама виросла в інтернаті, і знає, як їм важко.
"Моє дитинство пройшло в школі-інтернаті. І я не з чуток знаю проблеми і складності дітей. Мрію, щоб кожне дитяче серце було зігріте теплом і турботою. Давайте допоможемо діткам, яким необхідна наша підтримка", - пише співачка. Але і в цій здавалося б благородної місії вона примудрилася вдарити обличчям в бруд.
Лорак розрекламувала благодійний фонд країни-окупанта, який нібито надає "допомогу російським дітям" на окупованих територіях України. Організація стверджує, що її вихованці в окупованій частині Донбасу втратили батьків і дах над головою через українські снаряди.
Таким чином колишня українська співачка продовжує залишатися глухою до страждань своєї батьківщини, і в черговий раз підтримала згубні пропагандистські наративи країни, яка без збентеження продовжує щоденний терор мирного населення України.
Раніше новий бойфренд Ані Лорак вирішив заступитися за скандальну співачку, проте ще більше погіршив ситуацію, розкривши справжні погляди "голубки миру" на війну в Україні.
На відміну від співачки, її колишній чоловік, Мурат Налчаджіоглу, проявляє любов і повагу до України - турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.
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