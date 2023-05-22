Куєк розрекламувала фонд країни-агресора, яким володіє Костянтин Малофєєв - російських пропагандист і фінансист "русского мира".

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Ані Лорак зганьбилася з підтримкою роспропаганди / instagram.com/anilorak

Співачка українського походження Ані Лорак продовжує дискредитувати себе - вона все далі відходить від власноруч прийнятого образу "голубки миру", і все більш відкрито підтримує країну-окупанта.

Нещодавно на своїй сторінці в Instagram Лорак вирішила зайнятися благодійністю, і стала випрошувати донати для фонду, який опікується діттми-сиротами, мовляв сама виросла в інтернаті, і знає, як їм важко.

"Моє дитинство пройшло в школі-інтернаті. І я не з чуток знаю проблеми і складності дітей. Мрію, щоб кожне дитяче серце було зігріте теплом і турботою. Давайте допоможемо діткам, яким необхідна наша підтримка", - пише співачка. Але і в цій здавалося б благородної місії вона примудрилася вдарити обличчям в бруд.

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Лорак розрекламувала благодійний фонд країни-окупанта, який нібито надає "допомогу російським дітям" на окупованих територіях України. Організація стверджує, що її вихованці в окупованій частині Донбасу втратили батьків і дах над головою через українські снаряди.

Таким чином колишня українська співачка продовжує залишатися глухою до страждань своєї батьківщини, і в черговий раз підтримала згубні пропагандистські наративи країни, яка без збентеження продовжує щоденний терор мирного населення України.

Приклад цинічної пропаганди, яку поширює і підтримує Ані Лорак / schastliwoedetstvo.ru

Раніше новий бойфренд Ані Лорак вирішив заступитися за скандальну співачку, проте ще більше погіршив ситуацію, розкривши справжні погляди "голубки миру" на війну в Україні.

На відміну від співачки, її колишній чоловік, Мурат Налчаджіоглу, проявляє любов і повагу до України - турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.

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