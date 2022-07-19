Лопес побалувала фанатів фото зі свого таємного весілля з Аффлеком

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / onthejlo.com

Легендарна американська актриса і співачка (зірка Латинської поп-музики) Дженніфер Лопес поділилася з шанувальниками фото зі свого таємного весілля в Лас-Вегасі з голлівудською зіркою, актором і режисером, Беном Аффлеком. Фото і відео співачка опублікувала для підписників свого власного сайту.

"З кращими свідками, яких тільки можна собі уявити, в сукні зі старого фільму і куртці з шафи Бена, ми прочитали наші власні клятви в маленькій каплиці і подарували один одному кільця, які будемо носити до кінця наших днів. Це було найкраще весілля, яке ми могли собі уявити", - написала Лопес.

Співачка також додала - те, про що вони з Аффлеком мріяли давним-давно, стало реальністю.

читайте такожОлег Псюк та Олександра Білобров: як познайомилися, з чого почався роман І коли весілля

Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у відносинах і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

У середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Рената Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну дочку Марібель Муньіс (від шлюбу з Марком Ентоні) в якості гендерно нейтральної особистості.

Інші новини: