Як тільки запахло смаженим, стара діва згадала, що їй пора у відпустку.
Пропутінська співунка і колишня одеситка Лариса Доліна яро топить за "русский мир", і вважає себе головною примадонною російського шоу-бізнесу після від'їзду Алли Пугачової.
Яку, до слова, вона вирішила за компанію принижувати через її відмову підтримувати війну в Україні і від'їзд з країни-терориста. Доліна із задоволенням цитує популярні рашистські гасла та пропагандистські доктрини.
Однак, 67-річна співачка вирішила подумати про спокійну старість і, схоже, заздалегідь почала стелити собі соломку. В інтерв'ю росЗМІ Доліна заявила, що давно не була у відпустці, тому їде в теплі краї з донькою та онукою.
"У січні поїдемо на Мальдіви. Я люблю цей край: по-перше, там мало народу, а по-друге - блакитний океан і білий пісок", - розповідає вона. Варто відзначити, що про плани на повернення в РФ вона скромно промовчала.
Примітно, що багато російських артистів, які покинули терористичну країну з причини переконань або зі страху санкцій, спочатку використовували відпочинок або лікування за кордоном в якості слушного приводу для від'їзду.
РосЗМІ вже починають шукати відповіді на запитання, а чи повернеться головна зморшкувата зірочка рашистської естради додому.
Нагадаємо, раніше Лариса Доліна, яку все частіше критикують за зовнішній вигляд, "вибухнула" гнівною канонадою на адресу ненависників. 67-річна артистка заявила, що їй подобається молодіжний стиль і вона не буде ховати фігуру під вільним одягом.
Також ми повідомляли, що скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, поділилася відео, в якому назвала свої концерти психотерапією.
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