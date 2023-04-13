Коронація розділила герцогів Сассекських - хто та чому не приїде до Чарльза III

Коронація Чарльза III вже не за горами, а герцог і герцогиня Сассекські лише зараз відповіли на запрошення короля - на церемонію приїде принц Гаррі, але на самоті. Меган Маркл залишиться в США з дітьми, відзначати четвертий День народження принца Арчі.
Королівські експерти вже розглядають це, як чергову "позу" бунтівних герцогів: пропустити таку важливу подію вони не можуть, але те, що приїде тільки Гаррі, ймовірно демонструє їх невдоволення - за чутками вони вимагали щоб заради них знову порушили королівський протокол, в чому їм було відмовлено. Вони хотіли стояти на королівському балконі разом з рештою британської королівської родини під час церемонії, проте втратили цей привілей, коли здійснили "мегсіт" у 2020 році.
Видання PageSix зазначає, що Меган Маркл, крім Дня народження сина, не хоче з'являтися в Лондоні, тому що відчуває, що їхні стосунки з іншими членами БКС все ще занадто натягнуті.
Втім, високопоставлене джерело при королівському дворі підкреслило, що відсутність гаряче улюблених онуків на такій важливій для Чарльза III і британської історії події - це ганьба, враховуючи той факт, що зовсім недавно король обдарував своїх онуків титулами принца і принцеси Сассекських.
Чарльз у ролі короля
Після смерті Єлизавети II старший син померлої королеви був проголошений королем Чарльз III.
До виконання своїх обов'язків король приступив практично відразу.
За пару днів у своїй новій ролі король Чарльз встиг оскандалиться. Він двічі вийшов з себе на публіці, і обидва рази причиною тому стало письмове приладдя.
Офіційна Коронація Чарльза III відбудеться 6 травня - в День народження старшого сина принца Гаррі. У цьому бачать спробу покарати герцогів Сассекських, що дуже зарвалися.
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