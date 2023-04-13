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Коронація розділила герцогів Сассекських - хто та чому не приїде до Чарльза III

Анна Підгорна
13 квітня 2023, 10:36 оновлено 13 квітня, 10:36
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Принца Гаррі та Меган Маркл запросили на коронацію за два місяці до церемонії, але відповідь вони дали лише зараз.
Король Чарльз III і королева-супруга Камілла
На коронації короля Чарльза III і королеви-консорта Камілли буде присутній лише один член сім'ї герцогів Сассекських / instagram.com/theroyalfamily

Коронація Чарльза III вже не за горами, а герцог і герцогиня Сассекські лише зараз відповіли на запрошення короля - на церемонію приїде принц Гаррі, але на самоті. Меган Маркл залишиться в США з дітьми, відзначати четвертий День народження принца Арчі.

Королівські експерти вже розглядають це, як чергову "позу" бунтівних герцогів: пропустити таку важливу подію вони не можуть, але те, що приїде тільки Гаррі, ймовірно демонструє їх невдоволення - за чутками вони вимагали щоб заради них знову порушили королівський протокол, в чому їм було відмовлено. Вони хотіли стояти на королівському балконі разом з рештою британської королівської родини під час церемонії, проте втратили цей привілей, коли здійснили "мегсіт" у 2020 році.

Видання PageSix зазначає, що Меган Маркл, крім Дня народження сина, не хоче з'являтися в Лондоні, тому що відчуває, що їхні стосунки з іншими членами БКС все ще занадто натягнуті.

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Втім, високопоставлене джерело при королівському дворі підкреслило, що відсутність гаряче улюблених онуків на такій важливій для Чарльза III і британської історії події - це ганьба, враховуючи той факт, що зовсім недавно король обдарував своїх онуків титулами принца і принцеси Сассекських.

Чарльз у ролі короля

Після смерті Єлизавети II старший син померлої королеви був проголошений королем Чарльз III.

До виконання своїх обов'язків король приступив практично відразу.

За пару днів у своїй новій ролі король Чарльз встиг оскандалиться. Він двічі вийшов з себе на публіці, і обидва рази причиною тому стало письмове приладдя.

Офіційна Коронація Чарльза III відбудеться 6 травня - в День народження старшого сина принца Гаррі. У цьому бачать спробу покарати герцогів Сассекських, що дуже зарвалися.

Інші новини:

шоу-бізнес Камілла принц Гаррі Меган Маркл новини шоу бізнесу Чарльз III
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