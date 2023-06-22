"Королівські шахраї": Меган Маркл в США спіймали на брехні

Погана слава про герцогиню Сассекську починає значно випереджати її.

https://glavred.net/stars/korolevskie-moshenniki-megan-markl-v-ssha-poymali-na-lzhi-10479784.html Посилання скопійоване

Меган Маркл приписують махінацію з подкастом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американська акторка Меган Маркл не захотіла виконувати королівські обов'язки і бути герцогинею Сассекською у Великобританії. Разом з чоловіком, принцом Гаррі, вона зі скандалом покинула королівський двір і перебралася в США в повній впевненості, що там її чекають гори грошей і насичене світське життя.

Меган і Гаррі заснували в Америці медіакомпанію Archewell, за допомогою якої продають свої історії всім, кому це цікаво. На жаль, бізнесмени з них вийшли не дуже хороші, і в ділових колах вони заробили погану славу.

Так нещодавно Spotify розірвав з Маркл контракт на 20 млн доларів - на платформі вона випускала подкаст "Архетипи", але з 2020 року не надала їм достатньо контенту, щоб отримати повну суму гонорару. Після цього з'ясувалося, що "Архетипи" виявилися фальшивкою. Про це повідомляє видання Podnews.

відео дня

Джерело стверджує, що Меган Маркл не брала інтерв'ю для подкасту у знаменитостей - це робили її асистенти. Герцогиня пізніше лише записувала свій голос, який накладався поверх слів її помічників.

Після того, як ця новина розлетілася по мережі, невдоволення поведінкою Сассекських стало наростати. Спортивний журналіст і подкастер Білл Сіммонс у серцях навіть назвав їх "королівськими шахраями".

Відзначимо, раніше королівський експерт заявив, що Меган Маркл була "здивована і розчарована" тим, що у принца Гаррі "було дуже мало грошей". Обговорюючи помилкові уявлення герцогині про королівську сім'ю, автор книги "Помста: Меган, Гаррі і війна між Віндзорами", назвав колишню актрису "схибленою на грошах".

Також дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.

Інші новини про Меган Маркл: