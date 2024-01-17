Король Британії Карл III лягає на операцію

Король Чарльз вирішив публічно зізнатися щодо захворювання, щоб інші чоловіки вчасно звернулися за допомогою.

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Короля Чарльза чекає операція / Колаж Главред, фото Instagram / royalfamilly

Король Карл III наступного тижня відправиться в лікарню для лікування збільшеної простати.

За інформацією The Daily Mail, помічники заявили, що стан короля доброякісний, і йому належить пройти коригувальну процедуру. Його виступи будуть відкладені на короткий період відновлення.

Хоча рівень деталізації стану здоров'я Чарльза незвичний, королівські джерела заявили, що він прагнув поділитися деталями свого діагнозу, щоб заохотити інших чоловіків, які можуть відчувати симптоми, пройти перевірку відповідно до рекомендацій громадського здоров'я.

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На завтра та п'ятницю Чарльз запланував серію зустрічей та заходів у Дамфріс-Хаусі в Ейрширі, які зараз відкладені за порадою лікаря.

Гості, включаючи іноземних сановників та членів Кабінету Міністрів, повинні були поїхати до Шотландії.

Передбачається, що королівські чиновники зробили цю заяву сьогодні вдень, щоб проінформувати їх про ситуацію.

Представник Букінгемського палацу заявив сьогодні о 15:30: "як і тисячі чоловіків щороку, король звертається за лікуванням від збільшеної простати.

"Стан Його Величності є доброякісним, і наступного тижня він поїде до лікарні для коригувальної процедури. Публічні виступи короля будуть відкладені на короткий період відновлення сил", - повідомив він.

75-річний монарх зійшов на престол лише 16 місяців тому, провівши 70 років спадкоємцем престолу, і був коронований у травні минулого року у Вестмінстерському абатстві.

Королівський експерт Філ Дамп'єр написав у Твіттері: "сьогоднішні медичні новини про короля та принцесу Уельську нагадують нам, що вони люди з тими ж проблемами, що і всі ми".

Нагадаємо, раніше британські таблоїди повідомили, що Кейт Міддлтон "розбита серцем" через рішення принца Вільяма про майбутнє їхнього сина Джорджа.

Раніше стало відомо, що герцоги Сассекські ледь не повторили жахливу долю принцеси Діани - принц Гаррі і Меган Маркл ледь не потрапили в аварію через папараці, які переслідували їх на автомобілі 2 години.

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