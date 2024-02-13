Карма наздогнала: путіністка Кудрявцева знову в лікарні і "випала" надовго

Російська пропутінська телеведуча Лєра Кудрявцева, яка говорила, що готова взяти в руки автомат і йти вбивати українців, щиро дивується, чим же вона так розгнівала Бога.
На своїй сторінці в Instagram, окупантка опублікувала фото гіпсу, який однозначно надовго вибив ведучу зі світського життя. У своєму телеграм, російська патріотка Кудрявцева скаржиться своїм підписникам на життя, адже вона "живе по совісті".
"Я не знаю, чим я прогнівила Бога. Що я роблю не так? Намагаюся жити по совісті, не бажаю нікому зла, працюю, допомагаю всім, займаюся благодійністю. Але те, що зі мною відбувається - це якийсь сюр", - каже путіністка, яка, нагадаємо, підтримує вбивства мирного населення незалежної країни України.
Діагноз старої телеведучої звучить так: Повний розрив передньої хрестоподібної зв'язки. І перелом літерального виростка правої великогомілкової кістки.
До слова, останнім часом Кудрявцеву підводить здоров'я. Вона складно перенесла ковід і також опинилася в лікарні.
Раніше Кудрявцева розлучилася зі своїм молодим чоловіком - Ігорем Макаровим. Про це жінка написала на своїй сторінці в Telegram. "Я пішла від чоловіка. Алкоголь - зло. Крапка", - написала вона, маючи на увазі чи то чоловіка, чи то себе.
Ранішетакож Кудрявцева, на старості років вирішила, що вона може співати, вона навіть знімає кліпи, рухаючи своїм немолодим тілом у такт своєму безголосому співу. Але ось цікаво не те, як горланить пропутінська телеведуча, а репертуар.
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