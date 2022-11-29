Камінська розповіла правду про від'їзд з України, та чому не могла чистити картоплю як Астаф'єва

Слава Камінська розповіла, чому після 24 лютого виїхала з України / instagram.com/slava_kaminska

Українська співачка, колишня учасниця дівочого дуету НеАнгели, Слава Камінська славиться своєю відвертістю, проте з початку повномасштабної війни особистим ділиться менше.

В інтерв'ю для Зіркового артистка розповіла, чому насправді не залишилася в Україні під час війни, і поділилася планами на майбутнє.

Так Камінська відреагував на хейт на її адресу в соцмережах через те що втікла з країни в Нідерланди. Співачка зазначає, що таке рішення її змусив прийняти материнський інстинкт - 8-річний Леонард і 7-річна Лаура важко переживали війну, їм був необхідний спокій.

"Ми коли поїхали з країни, у мене в Леона почалися панічні атаки. І він лякався навіть коли пролітала оса. Звуки, коли щось дзижчало, він зупинявся і починав ревіти так, що я просто не могла його вгамувати. І я не розумію. Що б було зараз, як би він почув зараз сирени, що було б з моєю дитиною... Лаура щодня плаче: "Мамо, я хочу додому, я хочу до своїх подружок, я хочу до своїх викладачів". Я намагалася якось показати, що відчуває кожна жінка, яка перебуває за кордоном. Ми не приїхали сюди відпочивати. Це інше життя. Ось часто кажуть, що я поїхала... А що робити, коли маленькі діти? Я б може чистила картоплю, як Даша Астаф'єва, якби не мала дітей. Я не хочу. Якщо в мене зараз істерики в дитини, то що буде далі? Я не розумію. Я дуже хочу, щоб це все скінчилося і все було як раніше. Але зараз такі часи", - ділиться Слава.

І хоч сама вона відвідувала Україну після від'їзду, з сім'єю вона повернеться на батьківщину не раніше нашої перемоги і закінчення військових дій. "Коли буде безпечно для дітей, коли я зрозумію, що у мене дитина не валятиметься на підлозі, не плакатиме від якихось гучних звуків... Я вже валізи упаковую. Мені здається, що цей час вже близько. Я впевнена, що перемога вже скоро", - зробила прогноз співачка.

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