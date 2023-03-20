Відомий продюсер назвав Олю Полякову клоунесою, яка паразитує на українцях

Олег Боднарчук в пух і прах розніс Королеву ночі за її інтерв'ю для Раміни Есхакзай.

Олег Боднарчук назвав Олю Полякову клоунесою, і вважає її порівняння з Тіною Кароль образливим / instagram.com/polyakovamusic, facebook.com/olegbodnarchuk

Український режисер і продюсер Олег Боднарчук, який відомий роботою з Філіпом Кіркоровим, Аллою Пугачовою, ALEKSEEV, LOBODA, Ані Лорак та Тіною Кароль, жорстко розкритикував інтерв'ю Олі Полякової для Раміни Есхакзай, в якому співачка розповіла, чому не вважає Тіну Кароль своєю конкуренткою. Розгромний нарис вийшов на сторінці продюсера в Facebook.

При цьому дісталося і артистці, і інтерв'юеру. Боднарчук дорікнув Есхакзай в надмірній заангажованості, мовляв інтерв'ю було зроблено виключно з метою реклами нового шоу Полякової, а не для того, щоб розкрити гостя з нового боку.

Також продюсер невтішно відгукнувся і про таланти самої Полякової - і сценічний образ, і репертуар співачки здається йому настільки комічним, що популярність артистки здається йому образою для гарного музичного смаку. До того ж його обурило, що Полякову порівняли з Кароль - їх Боднарчук вважає зірками настільки різної величини, що їх не можна навіть ставити поруч.

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"Виконавицю, яка все своє життя паразитувала на поганому смаку великої кількості української аудиторії і співала про "шльопки", "плавочки з булавочкою", "нічну жрицю", фактично клоунесу, поставили в один ряд з співачкою, яка хоча б намагається бути цінністною і складною… Уявляєте інтерв’юера, яка б в Америці запитала у Карді Бі, мовляв, зараз точаться думки: ви королева пісні усіх часів, чи Вітні Гьюстон? І уявіть, якби хіп-хоперка почала серйозно розмірковувати над відповіддю над цим питанням…", - з іронією пише продюсер.

Також Олег Боднарчук розповів, що б він особисто запитав у Олі Полякової на інтерв'ю, також не без сарказму: "Я б спитав одне у королеви ночі-нічної жриці: чи не соромно вам за той період творчості, коли ви паразитували на поганому музичному смаку українців? І ще: чи дійсно всі пісні Злати Огнєвіч лайно (як ви сказали), особливо на фоні ваших?"

Раніше Оля Полякова згадала, як посварилася зі співачкою-запроданкою Ані Лорак, коли та оголосила про тур Україною у 2021 році: Королева ночі наговорила Куєк гидот, про що анітрохи не шкодує.

Також випливла важлива подія в кар'єрі української співачки Тіни Кароль - артистка дуже горда тим, що після 2014 року не дала жодного концерту в країні-агресорі, а тепер визначила долю своїх російськомовних хітів.

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