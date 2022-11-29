Відома російська модель знялася з пропагандистською символікою на обкладинці відомого глянцю

Ірина Шейк знялася для обкладинки з російською V-символікою / instagram.com/irinashayk

Російська супермодель Ірина Шейк відмовляється давати будь-які політичні коментарі і висловлювати своє ставлення до війни, яку розв'язала її батьківщина. Проте влітку вона вже попалася на використанні пропагандистської символіки в повсякденному житті.

Тоді манекенниці вдалося виправдатися, мовляв не мала на думці нічого поганого, і не варто шукати політику там, де її немає. Однак не минуло й півроку, як вона знову, нехай і мимоволі, стала рупором російської пропаганди.

Ірина Шейк стала головною героїнею didgital-версії обкладинки відомого глянцевого журналу V Magazine. Фотографією, яка прикрасила грудневий номер модель поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Шейк постала у футуристичному образі - хустці на голові, з червоною пеленою на очах, в яскраво-червоних рукавичках і строгому костюмі, який вона розриває на грудях, демонструючи напис "IRINA". Тіло моделі пронизане величезною салатовою буквою V.

Варто відзначити, що ситуація з фото вийшла двоякою: з одного боку V - емблема глянцю, з іншого боку читачі розглянули в знімку російську пропаганду і злу іронію, адже модель російського походження з'явилася на всесвітній огляд з символікою, якою прикрашають себе і свою техніку російські військові.

Ірина Шейк знялася для обкладинки з російською V-символікою / instagram.com/irinashayk

У коментарях і журнал і модель розкритикували за такий безглуздий промах, а хтось і зовсім бачить в цьому навмисну демонстрацію "сили Кремля":

"Скільки Кремль платить?"

"Які символічні червоні руки, такі ж кроваві як і усіх росіян, браво".

"Криваві руки, V на підтримку війни. Ця обкладинка - гидота".

"Заради справедливості, журнал так і називається, але за збігом V це ще й знак російських фашистів".

"Російська модель з літерою V, яку використовують російські терористи в Україні на своїй техніці. Це огидно".

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