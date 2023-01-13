Каролна Куєк засвітилася за тісними притисканнями з популярним іспанським мачо.

Ані Лорак приписують роман з Ісааком Віджраку / instagram.com/anilorak

Співачка-зрадниця Ані Лорак днями заінтригувала громадськість натяками на новий роман: в її соціальних мережах з'явилося відео, на якому запроданка пристрасно притискається до невідомого чоловіка.

Ролик сама Лорак підписала, як "початок чогось нового", тому в мережі вирішили, що мова йде про любовні стосунки. Додаткових коментарів з цього питання співачка не давала, проте особистість таємничого незнайомця вже стала відома всім.

На відео поруч з Ані Лорак - її гуру та тренер з йоги, іспанець Ісаак Віджраку з Ібіци. Чоловік вже з'являвся на сторінці горе-артистки в Instagram - вона показувала, як справляється з його допомогою зі стресом.

Достеменно невідомо, чи пов'язує Лорак і Віджраку щось більше, ніж заняття з йоги. Що ж стосується "нового початку", то в мережі припускають, що мова йде про зйомки нового кліпу співачки, в якому Ісаак міг би взяти участь.

Ісаак Віджраку раніше пробував сили в кіно в якості актора (знявся в п'яти серіалах) і постановника трюків. У 2002 році виграв конкурс краси Містер Іспанія. У нього є доросла донька.

Ані Лорак та Ісаак Віджраку обіймалися на відео / instagram.com/anilorak

Нагадавши, Ані Лорак на 11 місяці повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, згадала, що вона-українка.

Раніше запроданка Лорак скаржилася на те, що вона стала дуже самотня і сумує за своїми родичами, які, очевидно, залишилися в Україні. Про те, що цих же родичів бомбить країна, якій вона продалася, Кароліна Куєк замовчує.

На відміну від неї, її колишній чоловік, Мурат Налчаджіоглу, проявляє любов і повагу до України - турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.

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