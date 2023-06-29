Ілон Маск регулярно вживає наркотики для того, щоб не стати зомбованим - ЗМІ

Рейви з легкими наркотиками - звична справа, якщо ти обертаєшся серед "шишок" Кремнієвої долини, стверджує WSJ.

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Ілон Маск приймає кетамін від депресії і щоб розважитися / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бізнесмен і мільярдер, засновник компаній SpaceX, PayPal і Tesla Ілон Маск підтримує популярний тренд Кремнієвої долини - прийом наркотиків в мікродозах.

Видання The Wall Street Journal (цитує Insider) провело своє розслідування, в результаті якого з'ясувалося, що Маск приймає в мікродозах в терапевтичних цілях кетамін - "дисоціативний наркотик", який може впливати на зорове і слухове сприйняття людини.

Кетамін розглядався як лікувальний препарат у разі психічних розладів, однак Управління з контролю за продуктами та ліками США не схвалило препарат як психіатричну терапію.

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Проте деякі лікарі продовжують виписувати мікродози кетаміну пацієнтам з депресією. Схоже, це якраз випадок Маска. Однак мільярдер був також помічений за прийомом препарату повними дозами на вечірках.

Коментар для WSJ з цього приводу Ілон Маск давати відмовився, але незабаром після виходу журналістського розслідування на своїй сторінці в Twitter написав: "У США депресію діагностують занадто часто, але для деяких людей це дійсно проблема хімії мозку. Але зомбування людей за допомогою СІЗЗС (селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну - прим. редактора) напевно відбувається занадто часто. Судячи з того, що я бачив у друзів - краще приймати кетамін час від часу".

Раніше 52-річного Ілона Маска висміяли за погану фізичну форму і білосніжну шкіру, через яку його порівняли з морською свинею - мільярдер в невтішному вигляді потрапив в об'єктиви папараці.

Також стало відомо, що 76-річний батько Ілона Маска Еролл перебував у романтичних стосунках зі своєю падчеркою, яка молодша за нього на 41 рік. Вона народила йому двох дітей.

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