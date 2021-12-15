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Григорію Лепсу знадобилася термінова медична допомога - підозрюють гіпертонічний криз або сильне алкогольне отруєння

15 грудня 2021, 15:57

Здоров'я співака помітно погіршилося через майбутнє розлучення.

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Григорія Лепса підвело здоров'я / instagram.com/gvleps

14 грудня Григорій Лепс скасував концерт з Ларисою Доліною, посилаючись на погане самопочуття.

"Сьогодні був дивний день: мені вдень подзвонили і оголосили, що наш дует з Григорієм Лепсом на сьогодні скасовується через раптову Гришину хворобу. Гриша, будь ласка, поправляйся! Тому що найголовніше - це здоров'я, а де презентувати нашу з тобою прем'єру, ми обов'язково придумаємо!" - прокоментувала цю ситуацію Доліна.

Джерела Telegram-каналу Mash заявили, що співак зараз перебуває в психіатричній лікарні - "відходить" від гострого алкогольного сп'яніння, в якому він вчора туди потрапив. Також у них зазначають, що така ситуація повторюється вже вдруге за тиждень - неадекватний Лепс у лікарні буянив, і його могла вгамувати лише бригада психіатрички. У такому стані дуже складно давати концерти.

Однак директор Лепса Володимир Урюпін, неприємну ситуацію з Доліною і здоров'я співака прокоментував так: "У Григорія сильно підскочив тиск, стався гіпертонічний криз. Можливо, перехвилювався. Та й в принципі він гіпертонік. Зараз він вдома, відчуває себе нормально, все добре". За словами Урюпіна, швидка все ж була: лікарі стабілізували стан співака, поставили уколи і залишили його відпочивати.

Григорій Лепс в минулому страждав алкогольною залежністю, але останнім часом був "чистий" і ретельно стежив за здоров'ям. Що ж насправді відбувається зі співаком достовірно не відомо.

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Причиною можливого зриву або гіпертонічного кризу називають розлучення Лепса з дружиною Ганною Шапликовою після 20 років шлюбу.читайте такожМарина Хлєбнікова вперше після пожежі особисто звернулася до шанувальників

Раньше Максим Галкін показав рідкісне фото зі старшим братом Дмитром.

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