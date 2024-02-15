Голлівудська актриса образила українок

На американську актрису Меган Фокс обрушилися з хвилею критики її підписники.

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Меган Фокс розчарувала жартом про українок / Колаж Главред, фото Instagram/meganfox

Американська актриса Меган Фокс образила українок.

На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала фото з вечірки, де описала себе дивним чином. "Боже мій, люди, тільки подивіться, як я змінилася... зовсім не схожа на себе. Виявилося, що це просто тінь на фотографії з мобільного телефону, на якій я виглядаю, як українська надувна лялька. Коли в реальності я виглядаю, як одна з тих супердорогих силіконових справжніх секс-ляльок, які можна придбати тільки в Японії", - написала акторка.

Меган Фокс невдало пожартувала / Скриншот Instagram/meganfox

На її сторінці тепер написано мільйон коментарів, які звинувачують Фокс в образах, брутальності та ксенофобії по відношенню до людей зі Східної Європи.

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Пізніше Фокс відреагувала на один із коментарів і написала, що вона зовсім не це мала на увазі. "Боже мій, я не це мала на увазі. Українські жінки гарячі, тож у моїй уяві надувні ляльки теж гарячі. Дайте дівчині пожартувати, чорт забирай", - написала актриса.

Нагадаємо, раніше голлівудська акторка Меган Фокс знову промокла і показалася в білій міні-сукні для чергової відвертої пляжної фотосесії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голлівудська актриса вже деякий час не живе разом зі своїм скандально відомим нареченим Колсоном Бейкером (він же репер Machine Gun Kelly).

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