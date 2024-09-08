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Головний КВКшник Масляков помер: у путініста була невиліковна хвороба

Ангеліна Підвисоцька
8 вересня 2024, 19:28оновлено 8 вересня, 20:09
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Беззмінний ведучий російського комедійного шоу КВК Олександр Масляков помер у віці 82 років.
Масляков
Помер ведучий КВК Олександр Масляков / Колаж: Главред, фото: КВК

Пропутінський беззмінний ведучий російської програми "КВК" Олександр Масляков помер. Він помер у віці 82 років. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі КВК.

Він помер у неділю, 8 вересня. Масляков вів програму "КВК" із 1964 року і залишив свою посаду лише у квітні цього року. Тоді повідомлялося, що він дуже хворий і має неоперабельну пухлину в легенях, яку знайшли 2022 року після перенесеного ковіду.

Масляков і його позиція у війні РФ проти України

Варто зазначити, що Олександр Масляков старший - багаторічний ведучий російського "Клубу веселих і кмітливих" публічно підтримує президента Росії Володимира Путіна. Він багато років поспіль був його довіреною особою на виборах.

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Молодший Масляков у 2023 році приїхав на окуповану Донеччину і виступав перед так званими "ветеранами СВО". Серед міст, де були концерти, був зруйнований російською армією Маріуполь.

Таким чином, вони обидва підтримували кровопролитну політику диктатора, окупацію Донбасу і Криму, а також повномасштабне вторгнення в Україну.

Хто такий Олександр Масляков

Олександр Масляков - радянський і російський телеведучий; заслужений діяч мистецтв Росії, народний артист Чеченської Республіки (2017). Повний кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною".

Повністю підтримує війну в Україні та президента-терориста Путіна.

Раніше повідомлялося про те, що Валерій Леонтьєв жорстоко вигнав рідного батька і досі шкодує про це. Як розповів зрадник України Ігор Крутой в інтерв'ю росЗМІ, мовчун Леонтьєв ніколи не мав теплих стосунків із батьком, а коли поїхав від батьків, то більше з ним не спілкувався. Але одного разу, коли співак гастролював Далеким Сходом, батько сам знайшов сина і спробував із ним поговорити, але артист виставив його за двері.

Також Главред розповідав про те, що невістка зрадниці Корольової обдере її до нитки. Стало відомо, що дівчина не планує сидіти на шиї у багатих путіністів, а вже почала працювати. Однак у цьому і полягає її план. Вона лише вдає, що працює, а потім може завагітніти і забрати все у зіркових свекрів.

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