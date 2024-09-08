Головний КВКшник Масляков помер: у путініста була невиліковна хвороба

Беззмінний ведучий російського комедійного шоу КВК Олександр Масляков помер у віці 82 років.

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Помер ведучий КВК Олександр Масляков / Колаж: Главред, фото: КВК

Пропутінський беззмінний ведучий російської програми "КВК" Олександр Масляков помер. Він помер у віці 82 років. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі КВК.

Він помер у неділю, 8 вересня. Масляков вів програму "КВК" із 1964 року і залишив свою посаду лише у квітні цього року. Тоді повідомлялося, що він дуже хворий і має неоперабельну пухлину в легенях, яку знайшли 2022 року після перенесеного ковіду.

Масляков і його позиція у війні РФ проти України

Варто зазначити, що Олександр Масляков старший - багаторічний ведучий російського "Клубу веселих і кмітливих" публічно підтримує президента Росії Володимира Путіна. Він багато років поспіль був його довіреною особою на виборах.

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Молодший Масляков у 2023 році приїхав на окуповану Донеччину і виступав перед так званими "ветеранами СВО". Серед міст, де були концерти, був зруйнований російською армією Маріуполь.

Таким чином, вони обидва підтримували кровопролитну політику диктатора, окупацію Донбасу і Криму, а також повномасштабне вторгнення в Україну.

Хто такий Олександр Масляков Олександр Масляков - радянський і російський телеведучий; заслужений діяч мистецтв Росії, народний артист Чеченської Республіки (2017). Повний кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною". Повністю підтримує війну в Україні та президента-терориста Путіна.

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