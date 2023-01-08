"Де мої нагороди?": Лоліта накинулася на Зеленського

Лоліта Мілявська вирішила висміяти потрапляння до списку санкцій.

Лоліта накинулася на Зеленського / скріншот

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти 119 російських артистів, які підтримали військову агресію РФ.

У список потрапила і Лоліта Мілявська, яка раніше зізнавалася в любові українському лідеру, зараз різко змінила свою думку. Скандальна співачка вирішила висміяти потрапляння до списку санкцій.

"Тільки збиралася сексом займатися, приятель надіслав мені список всіх, кому щось заборонили в Україні. Я подивилася, знайшла себе. Там найцікавіше було, від чого зникла ерекція миттєво, що тепер мені не можна ні на яких судах у водах України колихатися, і навіть на військових чомусь написано не можна, а я і не сильно збиралася", - заявила співачка.

Найбільше її "насмішила" вимога про повернення нагород.

"Слухайте, будь ласка, дайте мені ці нагороди. Я покористуюся ними трошки і поверну. Нема за що. Де мої нагороди? Що вже розпиляли? Люди, ну не займайтеся фігнею. Ну чого ви домоглися? Просто позбавили мене ерекції", - заявила Лоліта.

Санкції проти російських зірок

7 січня на сайті президента України був опублікований указ, згідно з яким проти російських діячів мистецтва введені санкції.

Серед зазначених у списку є співачки Лоліта Мілявська, Ірина Аллегрова, комік Євген Петросян, співаки Філіп Кіркоров, Дмитро Білан, а також режисер Микита Міхалков.

Російським артистам заборонені всі фінансові операції, анулюють всі ліцензії, заборонять передачу авторських прав і заблокують активи в Україні. Санкції проти всіх діятимуть 10 років.

Нагадаємо, раніше, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів своїм указом у дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це.

Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

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