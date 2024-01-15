Галкіну в Еміратах влупили штраф в 1 млн грн за солоні антиросійські жарти

Підтримка України розцінюється владою ОАЕ, як протизаконна дія. Через це покарали і Вєрку Сердючку.

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Максим Галкін та Андрій Данилко були оштрафовані за критику Кремля з дубайської сцени / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Російський комік Максим Галкін з перших днів повномасштабної війни в Україні засуджує військову політику країни окупанта. На знак незгоди з діями кремля він покинув рф, а жарти над пропагандистами, політиками і зірками країни на болотах стали невід'ємною частиною його концертної програми.

За це, за твердженням ряду росЗМІ, артисту довелося заплатити велику суму. Після концерту в Дубаї в січні 2023 року держоргани ОАЕ оштрафували шоумена на 100 тис. дирхам (понад 1 млн грн). Галкін розповідав антивоєнні жарти, критикував країну-окупанта і зі сцени вимовив гасло "Героям слава".

Своє рішення влада Еміратів обґрунтувала тим, що слова та дії артиста "розпалюють міжнаціональні конфлікти". Перед виступом Галкін погодився не говорити на виступі про політику, проте вже на сцені своє рішення змінив. Гуморист переконаний, що артист не може за таких обставин залишатися нейтральним.

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До слова, за радикальну підтримку України і проголошення антивоєнних і антипутінських гасел зі сцени в ОАЕ покарали і Андрія Данилка. Після виступу Вєрки Сердючки в Дубаї в 2022 році, українського артиста також оштрафували на велику суму і назавжди заборонили в'їзд в Емірати.

Раніше актор-путініст, виконавець ролі Шерлока Холмса Василь Ліванов різко наїхав на Пугачову з Галкіним, назвавши артистів непристойними словами за їх рішення покинути країну-окупанта.

Також колишня наречена Галкіна розповіла про стосунки з коміком. У його житті ця жінка з'явилася набагато раніше Примадонни і великої слави. Вона розкрила подробиці того, яким артист був в юності.

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