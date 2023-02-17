Галкін зізнався, що його життя в РФ стало нестерпним, коли Зеленський став президентом України

За словами коміка, у Росії на нього одразу почали по-іншому дивитися. Він стикався з підозрами.

Галкін зізнався, як на нього вплинуло президенство Зеленського/ Instagram, Офіс президента України

Російський гуморист Максим Галкін зі сцени заявив, що він від щирого серця бажає Україні бути цілою та незалежною.

Про це він сказав під час свого чергового гумористичного виступу. Відповідне відео з’явилося у соцмережах. Комік наголосив, що він, як і від початку повномасштабного вторгнення РФ, продовжує підтримувати Україну і засуджувати агресію Росії.

Гуморист зазначає, що в РФ його звинуватили у тому, що він нібито "підтримує Україну за гроші".

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"Вони вважають, що я отримував кошти за свою антивоєнну позицію. Тобто те, що я хочу, щоб Україна була живою, цілою, незалежною, – це лише за гроші таке можна бажати. Тобто те, що я цього від серця хочу, їм в голову не приходить, уявляєте. Ну така збочена логіка. Ну дай Бог їм всім здоров'я. Ну не всім, ну, майже всім", – сказав Галкін.

При цьому комік у жартівливій манері розповів, що його життя в Росії стало нестерпним після того, як Володимир Зеленський став президентом України. Після цього, за словами гумориста, на нього в РФ почали "не так дивитися".

"Здавалося б, я, як і багато хто, виступив проти війни, це нормальний стан. Чого вони до мене так прикопалися? А я вам скажу. Вони до мене давно прикопалися. Щойно Зеленський став президентом, вони стали на мене зовсім інакше дивитися. Я вам клянуся. Я це відчував. Типу: "Ти що, теж зібрався?", – розповів артист.

Проте він і не збирався у політику, наголосив Галкін, проте йому ніхто не вірив.

Раніше повідомлялося, що Галкін неймовірно змінився після втечі з Росії. Після одного відео шанувальники були сильно здивовані, побачивши свого улюбленця. Після втечі з Росії шоумен виглядає явно не на свої 46 років.

Нагадаємо, друг Пугачової наїхав на Галкіна через гонорари. Із забуття "виринув" дехто Олександр Левшин, соліст гурту Рецитал і колишній друг Примадонни. В росЗМІ він вирішив підколоти Галкіна: мовляв Пугачова завжди заробляла більше коміка, і живуть вони зараз на її заощадження, тому що, незважаючи на велику кількість концертів, багато грошей вони не приносять.

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