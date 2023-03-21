Фінансує ЗСУ: у Росії взялися за Меладзе

У Росії вважають, що Меладзе вирішив продати свій особняк, щоб допомогти ЗСУ виграти війну. Сподіваємося, що це правда.

Меладзе / instagram.com/atlasweekend

Російські ЗМІ масово написали про те, що російський співак Валерій Меладзе, який підтримав Україну у жорстокій війні, яку розв'язала проти неї Росія, фінансує Збройні Сили України.

Про це написав Телеграм-канал "Шоу бізнес". "Валерій Меладзе відразу ж після продажу особняка потрапив під слідство. Поліція відпрацьовує версію фінансування Меладзе ЗСУ", - повідомляють вони.

Крім того, видання відзначило, що співак Меладзе виступає тепер тільки на приватних заходах, запитуючи за годину 3 млн рублів (40 тисяч доларів США). "Зняті на його концертах відео і фото просять не публікувати в соцмережах", - пишуть медіа РФ.

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Нагадаємо, раніше українська співачка Віра Брежнєва, яка довгий час виступала в Росії і була дружиною грузинського композитора Костянтина Меладзе, виставила на продаж свій особняк під Москвою.

Велика триповерхова будівля, яка знаходиться в елітному селищі "Міленіум парк", і площею в 700 квадратних метрів з'явилася на одному з сайтів з продажу нерухомості. І хоча власник не вказаний в документі, пропагандисти порівняли інтер'єри і таки з'ясували, що будівля належить Брежнєвій і Меладзе.

Раніше також стало відомо про те, що грузинському співакові Валерію Меладзе стали скасовувати концерти. Одним з таких став концерт в "Барвиха Luxury Village".

Причину скасування концерту Меладзе організатори не назвали. Тим часом, стає зрозуміло, що співака повільно ізолюють через те, що той не підтримує війну Росії в Україні.

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