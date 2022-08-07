"Федя вирішив піти": з'ясувалася причина відходу Добронравова зі Сватів

60-річний актор відмовився зіграти в продовженні комедійного серіалу.
Російський артист Федір Добронравов, який підтримує російських окупантів, не зніматиметься в новому сезоні популярного українського серіалу"Свати".
60-річний актор відмовився зіграти в продовженні комедійного серіалу, розповів режисер Едуард Радзюкевич.
"Тут, як і в будь-якій іншій справі, все добре в міру. З приводу відходу Добронравова-треба розуміти, що кожен сам для себе вирішує, коли варто йти. І якщо Федя вирішив піти, то це абсолютно його справа, значить, вирішив, що вистачить", - розповів режисер.
Нагадавши, Добронравова в "Сватах" може замінити його дублер Сергій Сманцев.
За словами каскадера, в реальності кінозірка така ж проста і добра людина, як і його герой - Іван Будько. Дублер поділився думкою і про інших акторів комедії: всі артисти серіалу дуже енергійні, в реальному житті вони схожі зі своїми персонажами на екрані.
Також повідомлялося, що Добронравов відреагував на заяву української актриси Анни Кошмал, яка внесла артиста в свій особистий чорний список.
У такий список потрапили її колеги по серіалу" Свати", які підтримують російську агресію і військове вторгнення на територію України.
Читайте також:
- Анна Кошмал зловила росіян на брехні про зйомки Сватів
- Зірка "Сватів" потрапила до лікарні
- Зірка Сватів Анна Кошмал показала, як приймає сонячні ванни в короткому квітчастому міні