"Федя вирішив піти": з'ясувалася причина відходу Добронравова зі Сватів

Федір Добронравов

Російський артист Федір Добронравов , який підтримує російських окупантів, не зніматиметься в новому сезоні популярного українського серіалу"Свати".

60-річний актор відмовився зіграти в продовженні комедійного серіалу, розповів режисер Едуард Радзюкевич.

"Тут, як і в будь-якій іншій справі, все добре в міру. З приводу відходу Добронравова-треба розуміти, що кожен сам для себе вирішує, коли варто йти. І якщо Федя вирішив піти, то це абсолютно його справа, значить, вирішив, що вистачить", - розповів режисер.

Нагадавши, Добронравова в "Сватах" може замінити його дублер Сергій Сманцев.

За словами каскадера, в реальності кінозірка така ж проста і добра людина, як і його герой - Іван Будько. Дублер поділився думкою і про інших акторів комедії: всі артисти серіалу дуже енергійні, в реальному житті вони схожі зі своїми персонажами на екрані.

Також повідомлялося, що Добронравов відреагував на заяву української актриси Анни Кошмал, яка внесла артиста в свій особистий чорний список.

У такий список потрапили її колеги по серіалу" Свати", які підтримують російську агресію і військове вторгнення на територію України.

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