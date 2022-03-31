Фанати відвернулися від Софії Стужук за замовчування війни - Дурнєв впевнений, що це її кінець

"Її світ рухнув. Без Instagram вона - ніхто", - упевнений блогер.
Український телеведучий і блогер Олексій Дурнєв в інтерв'ю для шоу ЖВЛ розкритикував українську "insta-маму", блогерку-мільйонницю Софію Стужук.
Мама трьох дітей викликала на свою адресу величезну хвилю хейта - незважаючи на багатомільйонну аудиторію в соціальних мережах, яка приносить їй величезний дохід, Стужук вирішила мовчати про військове вторгнення Росії в Україну.
Така пасивність і ігнорування трагічної долі, яка спіткала її співвітчизників, розчарувала багатьох фанатів insta-мами, і вони почали активно блокувати її сторінки в Instagram.
На думку Дурнєва, відмитися від ганьби і повернути колишню популярність Стужук не вийде, а втрата сторінок в соціальних мережах для неї дорівнює втраті більшої частини її колосальних доходів. "Це буде дуже важко пробачати. Як показує практика, дуже легко зносяться інстаграм-сторінки, на яких є багато скарг",- каже блогер.
Також він підкреслив, у нього є професія, якою він зможе заробляти, у разі втрати його блогу, а для insta-мами - це кінець. "А для неї – це все. Якщо немає її сторінки, де є багато мільйонів підписників, то в неї нічого немає. І наразі в неї нічого немає, немає прибутку. Її світ рухнув. Софія Стужук без інстаграму – ніхто" - підсумував Олексій.
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Раніше Олексій Дурнєв розповів про листування з друзями з країни-агресора - вони до смерті бояться диктаторського режиму Путіна.
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