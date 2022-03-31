Фанати відвернулися від Софії Стужук за замовчування війни - Дурнєв впевнений, що це її кінець

Дурнєв впевнений - Софії Стужук фанати не пробачать мовчання про війну / Колаж

Український телеведучий і блогер Олексій Дурнєв в інтерв'ю для шоу ЖВЛ розкритикував українську "insta-маму", блогерку-мільйонницю Софію Стужук.

Мама трьох дітей викликала на свою адресу величезну хвилю хейта - незважаючи на багатомільйонну аудиторію в соціальних мережах, яка приносить їй величезний дохід, Стужук вирішила мовчати про військове вторгнення Росії в Україну.

Така пасивність і ігнорування трагічної долі, яка спіткала її співвітчизників, розчарувала багатьох фанатів insta-мами, і вони почали активно блокувати її сторінки в Instagram.

На думку Дурнєва, відмитися від ганьби і повернути колишню популярність Стужук не вийде, а втрата сторінок в соціальних мережах для неї дорівнює втраті більшої частини її колосальних доходів. "Це буде дуже важко пробачати. Як показує практика, дуже легко зносяться інстаграм-сторінки, на яких є багато скарг",- каже блогер.

Також він підкреслив, у нього є професія, якою він зможе заробляти, у разі втрати його блогу, а для insta-мами - це кінець. "А для неї – це все. Якщо немає її сторінки, де є багато мільйонів підписників, то в неї нічого немає. І наразі в неї нічого немає, немає прибутку. Її світ рухнув. Софія Стужук без інстаграму – ніхто" - підсумував Олексій.

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Раніше Олексій Дурнєв розповів про листування з друзями з країни-агресора - вони до смерті бояться диктаторського режиму Путіна.

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