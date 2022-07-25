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"Їй було дуже погано": чоловік Руслани Писанки зізнався, як вона дізналися про смертельну хворобу

25 липня 2022, 16:40

Руслана не могла цього сказати, просто тому, що вона ніколи в житті нічого ні в кого не просила, каже чоловік артистки.

Ігор Ісаков та Руслана Писанка
Ігор Ісаков та Руслана Писанка / 1+1

Чоловік української актриси і телеведучої Руслани Писанки Ігор Ісаков, якої не стало на 57-му році життя 19 липня, розкрив, чому актриса нікому з колег, друзів і шанувальників не розповідала про свої проблеми зі здоров'ям.

Артистка мовчала не тільки про своє важке захворювання, але і про стан матері, яка померла в кінці лютого цього року.

Ігор Ісаков зізнався, що Руслані довелося ховати найближчу людину по відеозв'язку, оскільки тоді вона вже перебувала в Німеччині через початок повномасштабної війни.

"Незважаючи на труднощі і сильні болі, спровоковані раком, Руслана продовжувала посміхатися і до останнього приховувала свої проблеми", - говорить чоловік актриси в інтерв'ю Ростиславу Калацинському.

"Руслана не могла цього сказати, просто тому, що вона ніколи в житті нічого ні в кого не просила, по-перше. По-друге, навіть коли їй було дуже боляче, вона завжди посміхалася і завжди була оптимістом. Ніхто взагалі не міг зрозуміти, що у неї важко на душі. Ми всі люди, бувають проблеми, біль. Тим більше той біль, який був в останні дні у Руслани, і я бачив, як вона її маскувала. Днів за 7 перед смертю я возив її в офіси, тому що в Німеччині потрібно було постійно десь реєструватися, ми здавали відбитки пальців на ID. Вона дуже погано себе почувала, але "я повинна там бути, нічого мене не зупинить", вона замотувала якусь хустинку, якусь перуку, щоб ніхто нічого не зрозумів і не здогадався. Я тримав її за руку і відчував, що вона вся стиснута від болю, але вона терпить", – поділився чоловік.

Писанка дуже хотіла, щоб всі її запам'ятали відкритою, щасливою і з посмішкою на обличчі, переконаний вдівець.

Як Писанка дізналася про страшну хворобу

За словами Ісакова, рак у зірки діагностували досить пізно. Будь-які симптоми, які свідчили про хворобу, списувалися на звичайну втому і стрес.

"Останнім часом у Руслани з'явився телевізійний проект, за який вона сильно переживала, потім звістка про хворобу мами дуже вибила з колії. Руслана знімалася в кіно, грала в спектаклях, тільки щоб всі ці реалії були подалі. Ми всі проблеми списували на загальну втому", – прокоментував чоловік покійної легенди українського телебачення.

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