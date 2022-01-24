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Євробачення-2022 - названо вісім фіналістів нацвідбору від України

24 січня 2022, 15:05

Найсильніші артисти зійдуться у фіналі за право відстояти честь нашої країни в Турині.

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Євробачення-2022 - список фіналістів нацвідбору від України / instagram.com/suspilne.eurovision

24 січня була проведена прес-конференція, в ході якої були оголошені вісім фіналістів національного відбору на Євробачення-2022 від України.

З 284 поданих заявок на участь минулого тижня були відібрані 27 артистів. З них лише вісімка кращих отримала можливість битися за право представляти нашу країну на найвідомішому вокальному змаганні.

Артист, який переможе у фіналі національного відбору, відправиться в травні в Турин на конкурс Євробачення-2022.

Найсильнішого визначать під час концерту, який відбудеться 12 лютого в прямому ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

До вісімки фіналістів увійшли:

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  • Alina Pash - Тіні забутих предків;
  • Cloudless - All be right;
  • Kalush Orchestra - Стефанія;
  • LAUD - Head Under Water;
  • Michael Soul - Demons;
  • Our Atlantic - Моя любов;
  • ROXOLANA - Girls;
  • WELLBOY - Nozzy Bossy.

Фінал національного відбору на Євробачення-2022 у форматі концерту вестимуть Маша Єфросиніна на головній сцені та Тимур Мірошниченко за лаштунками і в грін-румі.

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Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко - ведучі фіналу Нацвідбору Євро-2022 / Колаж - instagram.com/mashaefrosinina / instagram.com/timur.miroshnychenko

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