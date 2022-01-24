Євробачення-2022 - названо вісім фіналістів нацвідбору від України

Найсильніші артисти зійдуться у фіналі за право відстояти честь нашої країни в Турині.
24 січня була проведена прес-конференція, в ході якої були оголошені вісім фіналістів національного відбору на Євробачення-2022 від України.
З 284 поданих заявок на участь минулого тижня були відібрані 27 артистів. З них лише вісімка кращих отримала можливість битися за право представляти нашу країну на найвідомішому вокальному змаганні.
Артист, який переможе у фіналі національного відбору, відправиться в травні в Турин на конкурс Євробачення-2022.
Найсильнішого визначать під час концерту, який відбудеться 12 лютого в прямому ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ.
До вісімки фіналістів увійшли:
- Alina Pash - Тіні забутих предків;
- Cloudless - All be right;
- Kalush Orchestra - Стефанія;
- LAUD - Head Under Water;
- Michael Soul - Demons;
- Our Atlantic - Моя любов;
- ROXOLANA - Girls;
- WELLBOY - Nozzy Bossy.
Фінал національного відбору на Євробачення-2022 у форматі концерту вестимуть Маша Єфросиніна на головній сцені та Тимур Мірошниченко за лаштунками і в грін-румі.
читайте такожЄвробачення 2022: стали відомі місце і дата проведення музичного конкурсу
Раніше модель з найбільшими вилицями в світі Анастасія Покрещук оголила пишні груди з наліпками на сосках.
Інші цікаві новини:
- Зіркова Українська дзюдоїстка показала розкішне тіло в одному боді
- Каменських у міні-спідниці показала, як поправилася за час відпочинку
- Злату Огневич три роки переслідує чоловік-співачці погрожують розправою
- Крістіна Агілера розохотила фанатів сяючою наготою пишного тіла
- Мокра і соковита Maruv оголила свій "горіх" в басейні на камеру