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"Це не питання крові": Іван Дорн зізнався в любові до української мови

22 грудня 2021, 02:33

Журналістка поцікавилася у нього, якою мовою йому сняться сни. На що Дорн відповів, що російською, оскільки українська мова не його рідна.

Іван Дорн
Іван Дорн розповів про своє українське коріння / Instagram

Відомий співак Іван Дорн зізнався, що хоч й розмовляє російською, але відчуває себе повністю українцем і обожнює українську мову.

"Я українець і все. Це не питання крові і навіть не ДНК. Тобто, не генетичних якихось історій. А етніки, якою ти насичуєшся, культури, менталітету. Все це здобуваєш тут і стаєш українцем", - сказав Дорн в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, яка зазначила, що у Дорна немає українського коріння.

Журналістка поцікавилася у нього, якою мовою йому сняться сни. На що Дорн відповів, що російською, оскільки українська мова не рідна.

Музикант зізнався, що в Славутичі, де він ріс, на той час українська мова в школі у нього з'явилася тільки в 5 класі. Зараз вже таке складно собі уявити.

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Він також підкреслив, що, якщо раніше українську мову було складно почути на вулицях, то тепер ситуація змінилася. Дорн зізнався, що йому навіть совісно, що він не володіє вільно державною мовою України.

Музикант сказав, що не пише українською, але хоче складати цією мовою більш якісні Тексти.

Зазначимо, що Іван Дорн нещодавно випустив кліп на свою українську пісню "Тебе нема сьогодні".

Раніше ми писали про те, що Іван Дорн знявся в Орлі та Решці 2021, і з Олександром Гудковим показав краси Португалії. Ведучий отримав золоту картку, і скориставшись хорошою погодою відправився на пляж підкорювати популярний серед зірок вид спорту - вейксерфінг, коли серфер катається на дошці за гідроциклом, тримаючись за канат.

Неподалік від столиці Португалії знаходиться невелике рибальське селище Назаре, відомий у всьому світі як місце з найвищими хвилями, і став буквально Меккою вейксерфінгу. Іван Дорн розповів, як він "серфив".

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