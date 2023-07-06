Ще один Міддлтон: у родині принцеси Уельської поповнення

Четвертий малюк з'явиться вже до кінця 2023 року.

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Джеймс Міддлтон, молодший брат принцеси Уельської, та його дружина, Алізе Тевене, готуються вперше стати батьками / колаж: Главред, фото: princeandprincessofwales, instagram.com/jmidy

Кетрін, принцеса Уельська, готується до поповнення в родині. Новий малюк зовсім скоро з'явиться у її молодшого брата Джеймса Міддлтона.

Для чоловіка це буде перша дитина (для Кейт Міддлтон - четвертий племінник). Радісну новину він повідомив на своїй сторінці в Instagram - опублікував фото вагітної дружини з кругленьким животиком та їх улюбленої собаки Мейбл, яка, схоже, вже готова виховувати новонародженого.

"Ми не можемо бути ще більш схвильованими ... ну, хіба що Мейбл може. Це був дуже важкий початок року після втрати моєї улюбленої Елли (Міддлтон - завзятий собачник, Елла була його улюбленою вихованкою - прим. редактора), проте ми закінчимо рік найдорожчим маленьким поповненням в нашій зростаючій сім'ї", - підписав фото молодший брат принцеси Уельської.

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Джеймс Міддлтон у вересні 2021 року одружився на своїй подрузі - Алізе Тевене, з якою живе в заміському будинку в оточенні улюблених собак. Вони познайомилися в 2018 році, і вже рік по тому побралися. Однак офіційне укладення шлюбу і поповнення в родині пара кілька разів відкладала через пандемію ковіду.

Джеймс Міддлтон, молодший брат принцеси Уельської, і його дружина, Алізе Тевене, готуються вперше стати батьками / instagram.com/jmidy

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