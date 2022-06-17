Ектор Хіменес-Браво показав кохану, з якою його розлучила війна / instagram.com/hectorjimenezbravo/

Ектор Хіменес - Браво рідко ділиться фото зі своєю коханою. Більш того, він не показує обличчя дівчини.

Вперше він показав її в лютому цього року, а на цей раз кухар на своїй сторінці в Instagram опублікував спільний знімок, супроводивши його зворушливим повідомленням.

"Моя дорога, дуже за тобою сумую. Між нами кілометри-я в Україні, а ти далеко. Знай, Я завжди поруч. Твій голос і твоя посмішка заряджають робити мене більше. Для країни і людей. Скоро ми зустрінемося, обіцяю", - написав він у підписі до фото.

instagram.com/hectorjimenezbravo/

Раніше Ектор Хіменес-Браво не виключив можливість того, що одного разу і йому доведеться взяти в руки зброю для захисту своїх близьких. На його сторінці в Instagram з'явилося відео, де Хіменес-Браво вчиться на полігоні стріляти і розбирати зброю.

Читайте також: