Ектор Хіменес-Браво показав кохану, з якою його розлучила війна

Знаменитий кухар і ресторатор рідко публікує фото своєї дівчини.
Ектор Хіменес - Браво рідко ділиться фото зі своєю коханою. Більш того, він не показує обличчя дівчини.
Вперше він показав її в лютому цього року, а на цей раз кухар на своїй сторінці в Instagram опублікував спільний знімок, супроводивши його зворушливим повідомленням.
"Моя дорога, дуже за тобою сумую. Між нами кілометри-я в Україні, а ти далеко. Знай, Я завжди поруч. Твій голос і твоя посмішка заряджають робити мене більше. Для країни і людей. Скоро ми зустрінемося, обіцяю", - написав він у підписі до фото.
Раніше Ектор Хіменес-Браво не виключив можливість того, що одного разу і йому доведеться взяти в руки зброю для захисту своїх близьких. На його сторінці в Instagram з'явилося відео, де Хіменес-Браво вчиться на полігоні стріляти і розбирати зброю.
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