Еда і Серкан з Постукайся в мої двері більше не разом: чому розлучилися Ханде Ерчел і Керем Бюрсін

Ханде Ерчел і Керем Бюрсін - чому розлучилися актори з серіалу Постукайся в мої двері / imdb.com

У 2020 році на екрани вийшов турецький комедійно-драматичний серіал Постукайся у мої двері, який розповідав історію кохання між емоційною і вибуховою Едою Йилдиз і холоднокровним Серканом Болатом.

Після першого сезону вже між акторами зав'язався справжній роман. Вони не коментували свої відносини в пресі, проте в соціальних мережах залишали один одному романтичні послання, і навіть придумали свій шифр з емодзі, значення якого було відомо лише їм двом.

Говорити про свої стосунки Ханде Ерчел і Керем Бюрсін стали лише після завершення зйомок - пара охоче давала спільні інтерв'ю і ділилася спільними планами.

Видео дня

Але в березні 2022 року з'явилися перші тривожні дзвіночки - Еда і Серкан побили горщики і більше не разом. Колишні закохані зникли з соціальних мереж один одного, в ЗМІ стали з'являтися чутки про нові романи.

Злі язики вважають, що між акторами не було і зовсім ніякої любові, мовляв все це фарс щоб підняти рейтинг серіалу. Наближені до артистів стверджують - кохання було, і дуже красиве.

Але чому воно закінчилося? Ні Ерчел, ні Бюрсін не коментують розставання. За однією з версій акторка втомила коханого своъми неприборканими ревнощами, за іншою - роман заважав розвитку їх кар'єри, і менеджери висхідних зірок поставили ультиматум - або любов, або кіно.

Так чи інакше, шанувальники "Еди і Серкана" Ерчел і Бюрсіна все ще не втрачають надію побачити возз'єднання улюблених акторів.

Раніше екссолістка групи Віагра, а також друга дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва поділилася рідкісним фото старшого сина, якого вона народила від співака.

Також 24-річна донька продюсерки Ірини Горової і падчерка Потапа Наталія Горова зіграла таємне весілля в Лівані за мусульманськими звичаями.

Інші новини: