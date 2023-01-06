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"Дві устриці": відомий продюсер пояснив, чому брати Меладзе гідні бойкоту

6 січня 2023, 13:00
Продюсер Михайло Ясинський оцінив "аполітичну" позицію братів-грузинів Меладзе, які неоднозначно відреагували на війну в Україні.
Меладзе, Ясинський
Відомий продюсер пояснив, чому брати Меладзе гідні бойкоту / колаж фото УНІАН

Відомий український продюсер Михайло Ясинський (відомий по роботі зі Світланою Лободою, Олею Поляковою і Максом Барських) жорстко прокоментував в Facebook "аполітичну" позицію братів-грузинів Меладзе, які досить неоднозначно відреагували на війну, розв'язану РФ в Україні. Він назвав музикантів "устрицями" і зізнався, що бойкотував їх з 2014 року, а недолюблювати почав в 2004.

Продюсеру українських топ-зірок не сподобалося, що Валерій і Костянтин Меладзе довго працювали в Росії − після анексії Криму і початку війни на Донбасі.

За словами Ясинського, в 2004 році Костянтин Меладзе дуже негарно вчинив по відношенню до колишньої солістки групи "ВІА Гра" Світлані Лободі, назвавши її "непорозумінням".

"Коли після 2014 року один з братів примудрився всидіти одночасно в журі українського відбору на Євробачення і в журі російського шоу "Голос", я бісився. Коли в 2021 році другий брат Меладзе виступав топом на сцені найкрутішого українського фестивалю Atlas Weekend, я вже реготав і сварився з колегами. Зараз я впевнений в тому, що завжди правий", – підсумував продюсер.

Ясинський додав фото скандальних братів-музикантів і підписав, що на кадрі зображені "дві устриці".

'Дві устриці': відомий продюсер пояснив, чому брати Меладзе гідні бойкоту

Скандал з Валерієм Меладзе

Валерій Меладзе, який провів юність і молодість в українському Миколаєві і там же почав музичну кар'єру, відзначився новим вчинком. Відео було опубліковано в мережі.

Інцидент стався на великому новорічному святі, яке для себе організували жителі країни-агресора в Дубаї (ОАЕ).

До Меладзе підійшов один з гостей і попросив передати привіт його дружині. Коли співак з грузинською безпосередністю і красномовством почав говорити, чоловік несподівано вимовив фразу "Слава Україні". Меладзе сторопів, але, тим не менш, сказав у відповідь: "Героям слава". Але завбачливо прибрав від свого обличчя мікрофон, щоб цю фразу чуло менше людей.

До слова, сам співак публічно засуджував війну, яку Путін розв'язав проти України і на деякий час залишав Росію. Але потім повернувся і знову співає на корпоративах росіян.

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