Душив, бив по обличчю, пошкодив спину: Джолі висунула звинувачення Пітту в домашньому насильстві

Джолі звинуватила Пітта в побитті дітей / ua.depositphotos.com

Голлівудські актори Анджеліна Джолі і Бред Пітт у 2016 році почали шлюборозлучний процес, який тривав три роки, і супроводжувався взаємними звинуваченнями подружжя в різних аморальних діях.

У заяві на розлучення головними причинами сварок значилися алкогольна залежність Пітта і різні погляди на виховання дітей, яких у пари 6 - Шайло Нувель, Нокс Леон і Вів'єн Маршелін, народжені Джолі від Пітта, і Меддокс, Пакс Тьєн і Захара Марлі - усиновлені. Всі діти носять прізвище Джолі-Пітт, і після остаточного розлучення акторів в 2019 році повна опіка над ними дісталася Анджеліні.

Незважаючи на те, що розлучення, здавалося б, закрило всі спірні питання у відносинах Бранджеліни, Джолі продовжує бомбардувати Пітта новими звинуваченнями. Таблоїд Page Six повідомляє, що актриса відновила свою заяву про те, що актор наносив тілесні ушкодження їй та дітям.

Джерело стверджує, що під час спільного польоту на приватному літаку подружжя з дітьми, Пітт накинувся на одного з них, і намагався задушити. Інша дитина отримала удар в обличчя.

Постраждала і сама Джолі: вона намагалася заступитися за дітей, стрибнула Пітту на спину. Актор з усієї сили відкинувся назад на сидіння, тим самим пошкодивши колишній дружині лікоть і спину.

Джолі вже не один раз намагалася давати хід цій справі, проте її остання спроба (розслідування ФБР в 2017 році) не принесла успіху - не знайшлося достатньо підстав для висунення Пітту звинувачень.

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