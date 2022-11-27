'Дреди і сережка в носі': мама Меган Маркл дивує зовнішнім виглядом королівську сім'ю

Меган Маркл і мама / reuters, purepeople.com

Меган Маркл і принц Гаррі продовжують жити в США та виховувати двох дітей. Мама герцогині Дорія Регланд рідко виходить на публіку, але кожна її поява стає приводом для пліток.

Вся справа в особливому стилі, якому віддає перевагу жінка.

Герцогиня Сассекська з великою любов'ю відгукується про маму. Коли Маркл і Гаррі покинули Англію і перебралися в США, Дорія тільки зраділа — вона зможе бачити дітей і онуків набагато частіше.

Дорії Регланд вже 66 років. Зовнішній вигляд матері Маркл відрізняється від прийнятих королівських стандартів. Ось що про неї розповідала дочка:

"Дреди. Сережка в носі. Вона інструктор з йоги. Соціальний працівник. Робить лимонні тістечка", - цитує Меган Marie Claire.

Сьогодні мама Меган Маркл віддає перевагу елегантним сережкам, але це тільки в разі, якщо випаде привід.

А ось від чого вона не позбулася навіть на сьомому десятку - це стильні дреди.

Мати Меган Маркл кілька років тому / purepeople.com

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