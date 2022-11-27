УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Дреди і сережка в носі": мама Меган Маркл дивує зовнішнім виглядом королівську сім'ю

27 листопада 2022, 23:59

Сьогодні мама Меган Маркл віддає перевагу елегантним сережкам, але це тільки в разі, якщо випаде привід.

Меган Маркл, мама Меган Маркл
Меган Маркл і мама / reuters, purepeople.com

Меган Маркл і принц Гаррі продовжують жити в США та виховувати двох дітей. Мама герцогині Дорія Регланд рідко виходить на публіку, але кожна її поява стає приводом для пліток.

Вся справа в особливому стилі, якому віддає перевагу жінка.

Герцогиня Сассекська з великою любов'ю відгукується про маму. Коли Маркл і Гаррі покинули Англію і перебралися в США, Дорія тільки зраділа — вона зможе бачити дітей і онуків набагато частіше.

Дорії Регланд вже 66 років. Зовнішній вигляд матері Маркл відрізняється від прийнятих королівських стандартів. Ось що про неї розповідала дочка:

"Дреди. Сережка в носі. Вона інструктор з йоги. Соціальний працівник. Робить лимонні тістечка", - цитує Меган Marie Claire.

Сьогодні мама Меган Маркл віддає перевагу елегантним сережкам, але це тільки в разі, якщо випаде привід.

А ось від чого вона не позбулася навіть на сьомому десятку - це стильні дреди.

'Дреди і сережка в носі': мама Меган Маркл дивує зовнішнім виглядом королівську сім'ю
Мати Меган Маркл кілька років тому / purepeople.com

Читайте також:

Меган Маркл новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:51

Прикмети на 28 листопада: які 5 речей суворо заборонено порушувати в особливий день

27 листопада, неділя
23:59

"Дреди і сережка в носі": мама Меган Маркл дивує зовнішнім виглядом королівську сім'юВідео

23:33

Україна готує важливі кроки щодо зміцнення оборони: Зеленський назвав найгарячішу точкуВідео

23:04

Скандал з Кличком не вщухає: Арахамія дав меру тиждень на "усунення помилок"Відео

22:41

Росія готує новий удар: Зеленський попередив українців про складний тижденьВідео

Реклама
22:11

До весни ЗСУ здобудуть нову перемогу: РФ розуміє свою поразку і торгується за ціну - АрестовичВідео

22:02

Екстрені відключення світла в Україні: коли повернуть планові графікиВідео

21:18

Росія виводить свої війська з Білорусі: у Генштабі розповіли, куди їх подінутьВідео

21:18

"Терор цивільних міст під оплески Z-пропаганди": Подоляк про ракетні атаки РФВідео

20:33

Колишня дружина Ілона Маска знялася повністю оголеною в королівському образі

20:10

Прикмети на 29 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб удачу залучитиВідео

19:59

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек опинилися на межі розлучення всього через 4 місяці після весілляВідео

19:53

"Потрібно готуватися" : у ЗСУ розповіли, коли Росія спробує вдарити ракетами по УкраїніВідео

19:41

Снігом завалить всіх: в Україну несуться морози і штормВідео

19:22

"До кінця доб'ємо" : у РФ назвали нові цілі ракетних ударів по УкраїніВідео

19:09

Учасник Холостячки з Ксенією Мішною поранений в груди в боях за південь України

19:00

Загиблі, поранені, всюди дим: патрульні показали відео перших хвилин після атаки на Київ 23 листопадаВідео

18:54

У Зеленського назвали чіткі процеси, з якими зіткнеться РФ після поразки у війніВідео

17:58

Кличко виправдався після жорсткого "наїзду" Зеленського і звинуватив владу в маніпуляціїВідео

17:57

Україна отримає €372 млн для ремонту пошкоджень від атак РФ: Шмигаль розповів про стан енергосистемиВідео

Реклама
17:53

Розкрилося після смерті: яку таємницю Єлизавета II приховувала до останньогоВідео

17:31

Гороскоп на грудень 2022 для Левів: несподівані зміни, подарунки та гроші

17:12

"Сили великі, як і до війни": у Міноборони Естонії розповіли про серйозну загрозу з боку РФВідео

17:03

Зірка "Сватів" Анна Кошмал різко відповіла на питання про зйомки в російських проєктах

16:42

Зараз це особливо актуально: навіщо люди кладуть мокру газету в холодильник

16:32

"Брати Росії": на чемпіонаті світу з футболу стався грандіозний скандалВідео

16:28

Пророкують Європі "прозріння щодо РФ": у Путіна дивно відреагували на визнання Росії країною-терористомВідео

16:14

Роги спати не заважають: чому від Наташі Корольової пішов перший чоловік

15:55

"Спасибі долі": Орбакайте показала архівне фото з ПугачовоюВідео

15:44

Російські окупанти готуються до втечі із Запорізької АЕС - президент ЕнергоатомуВідео

15:30

У Польщі масово отруїлися біженці з України: що відомо

15:18

"Ти думав, ми не повернемося?": відомий телеведучий розповів про те, як прощався із життям на фронтіВідео

15:12

До -8 вночі і до -3 вдень: синоптик назвала дату сильного похолодання в УкраїніВідео

15:05

Навіщо вовняну кофту класти в морозилку: хитрий спосіб позбутися надокучливої проблеми

14:57

Колишній чоловік "голубки миру" Лорак емоційно висловився після її заяви про війну

14:44

У Росії шоковані тим, як Ротару підтримує ЗСУ

14:30

Мрія кожного українця: 4 хитрощі при готуванні еталонного борщу

14:29

У Путіна злякалися гніву Ердогана щодо Сирії і заклянчили перемовиниВідео

14:25

Росія вдарить ракетами по Києво-Печерській Лаврі, коли втратить над нею контроль - Кочетков

14:17

Ще один доказ: Володимир Остапчук зняв обручку після чуток про розлучення з Христиною Горняк

Реклама
13:50

Путін збирався напасти на ще одну сусідню країну, але вибрав Україну - NewsweekВідео

13:00

Гороскоп на завтра 28 листопада: Близнюкам - сварки і конфлікти, а Терезам - дивацтва

12:44

Армія України поступово звільняє Луганщину, є цінні успіхи - ГайдайВідео

12:37

Розкішна краса мудрих дам: найкращі та найгірші відтінки помади для жінок 50+

11:49

Скандальний друг Путіна прем'єр Угорщини Орбан заявив про загрозу Росії і суверенну Україну

11:47

Росія може вдарити по критичній інфраструктурі вже наступного тижня - АрахаміяВідео

11:29

Небезпечно для здоров'я: як позбутися від грибка у ванній

11:05

Вичерпали ресурси: 20 із 30 країн-членів НАТО більше не зможуть давати Україні зброю – NYTВідео

10:48

Війська РФ намагаються взяти Павлівку і Вугледар для захоплення всієї Донеччини – розвідка Британії

10:42

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: локації Херсонщини, куди варто поїхати після перемогиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти