'Дреди і сережка в носі': мама Меган Маркл дивує зовнішнім виглядом королівську сім'ю

Сьогодні мама Меган Маркл віддає перевагу елегантним сережкам, але це тільки в разі, якщо випаде привід.
Меган Маркл і принц Гаррі продовжують жити в США та виховувати двох дітей. Мама герцогині Дорія Регланд рідко виходить на публіку, але кожна її поява стає приводом для пліток.
Вся справа в особливому стилі, якому віддає перевагу жінка.
Герцогиня Сассекська з великою любов'ю відгукується про маму. Коли Маркл і Гаррі покинули Англію і перебралися в США, Дорія тільки зраділа — вона зможе бачити дітей і онуків набагато частіше.
Дорії Регланд вже 66 років. Зовнішній вигляд матері Маркл відрізняється від прийнятих королівських стандартів. Ось що про неї розповідала дочка:
"Дреди. Сережка в носі. Вона інструктор з йоги. Соціальний працівник. Робить лимонні тістечка", - цитує Меган Marie Claire.
Сьогодні мама Меган Маркл віддає перевагу елегантним сережкам, але це тільки в разі, якщо випаде привід.
А ось від чого вона не позбулася навіть на сьомому десятку - це стильні дреди.
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