Будинок зірки серіалу "Анатомія Грей" згорів дотла - домашні тварини не вижили

Катерина Скорсоне ледь встигла врятувати своїх дітей, але за улюбленцями повернутися вже не змогла.

Катерина Скорсоне втратила будинок і домашніх улюбленців під час страшної пожежі / instagram.com/caterinascorsone

Канадська акорка Катерина Скорсоне, яка виконала роль доктора Амелії Шеперд в культовому серіалі "Анатомія Грей", кілька місяців тому втратила будинок - він згорів практично дотла в жахливій пожежі.

Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram. Скорсоне якраз готувалася укладати своїх трьох доньок спати, вони закінчували водні процедури, коли Катерина помітила дим, який почав просочуватися крізь підлогу у ванній кімнаті.

Коли акторка відчинила двері, вона побачила, що весь будинок заповнив чорний дим. За дві хвилини вона зібрала дітей, і встигла вивести їх на вулицю. Рятувальників вона викликала вже від сусідів. З вогню їй не вдалося врятувати своїх чотирьох домашніх улюбленців. Їх втрату Катерина з доньками оплакує й досі.

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Фотографії згорілого будинку і загиблих тварин Скорсоне опублікувала, як данину поваги. Також вона подякувала всім, хто підставив їй плече в цей важкий час - рятувальників і слідчих, сусідів, батьків зі школи, куди ходять її діти, друзів і сестер, які допомагали повернутися до нормального життя.

На закінчення Катерина розповіла про цінний життєвий урок, який дала їй ця трагедія: "Єдине, що має значення, - це люди (і істоти), яких ви любите. Єдине, що має значення - це спільнота. Без неї нас би тут не було, і ми дуже вдячні. Дякую. Ось кілька фотографій, щоб вшанувати простір, який ми колись називали домом, щоб попрощатися з тваринами, які нас так любили, і відсвяткувати, що ми маємо один одного - єдине, що нам коли-небудь було потрібно".

Раніше стало відомо, що американський актор, зірка кінотрилогії "Володар кілець", Елайджа Вуд вдруге став батьком - його партнерка, датський кінорежисер Метте-Марі Конгсвед, народила йому доньку.

Також доньку від американського підприємця і мільярдера Ілона Маска показала його колишня дружина - канадська співачка Граймс. Дівчатко з'явилося на світ вже після того, як пара розлучилася.

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