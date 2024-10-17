Донька Клінта Іствуда потрапила до в'язниці за побиття свого бойфренда

Американська акторка, модель і світська левиця Франческа Іствуд, дочка акторів Клінта Іствуда та Френсіс Фішер, стала героїнею західних таблоїдів - на перші шпальти вона увірвалася зі скандалом, пов'язаним із домашнім насильством.
Як повідомляє видання TMZ, до поліцейської дільниці Беверлі-Гіллз надійшов дзвінок - чоловік поскаржився на свою кохану, яка кинулася на нього з кулаками. Нападницею виявилася Франческа.
Коли потерпілий сам з'явився в поліцію, у нього було зафіксовано "видимі травми". Іствуд взяли під варту за звинуваченням у тяжкому домашньому насильстві.
Пізніше зірку відпустили під заставу в розмірі 50 тис. доларів. Також вона сплатила штраф.
У ЗМІ зазначають, що ім'я жертви Франчески Іствуд не розголошують, але нею, імовірно, став актор Александр Рейт - давній бойфренд знаменитості та батько її єдиної дитини.
Хто такий Клінт Іствуд
Клінт Іствуд - американський кіноактор, кінорежисер, композитор. За даними Вікіпедії, він - лауреат п'яти нагород Американської кіноакадемії: чотирьох премій "Оскар" у номінаціях "Найкраща режисура" і "Найкращий фільм", а також Нагороди імені Ірвінга Тальберга за продюсерський внесок у кіномистецтво. Володар Національної медалі США в галузі мистецтв (2009). Лауреат премії "Почесний Сезар".
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Раніше американська співачка, акторка та бізнесвумен Дженніфер Лопес уперше заговорила про розлучення з Беном Аффлеком - їхній шлюб тривав менше двох років, а розрив став справжнім ударом для артистки.
Також стало відомо, що 94-річний Клінт Іствуд знайшов собі нову подругу всього за 78 днів після смерті коханої, у фактичному шлюбі з якою він перебував протягом останніх 10 років.
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