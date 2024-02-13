Дімопулос побачила "інший рівень правди" після семінару в росіянина

Дімопулос опублікувала сторіз із росіянином і написала, що тепер вона може бачити "альтернативну" реальність.

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Санта Дімопулос побувала в гостях у російського коуча / Колаж Главред, фото Instagram/santadimopulos

Співачка, блогерка і медіадіва Санта Дімопулос, яка вирушила до Стамбула на семінар російського коуча із самопізнання, виступила з неоднозначним сторіз.

На своїй сторінці в Instagram, Дімопулос, яка вже багато місяців мовчить про війну й обстріли Росією мирних українських міст, а також живе в улюбленому росіянами ОАЕ, опублікувала сторіз із росіянином і написала, що тепер вона може бачити "альтернативну" реальність.

"Міша, спасибі! Щаслива вчитися в тебе. Спостерігати і бачити альтернативну реальність життя та інший рівень правди", - написала вона.

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Дімопулос побачила "альтернативну" реальність, завдяки росіянину / Скриншот Instagram/santadimopulos

Нагадаємо, раніше Дімопулос на Балі анонсувала вихід нової фотосесії. В Instagram-сторіс вона опублікувала кілька фото в стилі ню, які зараз, імовірно, перебувають на стадії обробки.

Нагадаємо, раніше шоумен Андрій Джеджула знову заговорив щодо своєї колишньої дружини Юлії Леус та опіки над спільною їхньою донькою Адель.

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