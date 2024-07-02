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Діти Джамали повернулися жити в Україну - подробиці

Анна Підгорна
2 липня 2024, 12:02
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Зірка Євробачення розповіла, що допомогло прийняти їй таке складне рішення.
Джамала із синами
Джамала новини - Джамала розповіла, де зараз її сини / колаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaaaa

Українська співачка Джамала на початку повномасштабної війни, як і тисячі українських матерів, відвезла своїх двох синів за кордон: спершу до Туреччини до сестри, потім - до Польщі до батьків чоловіка. Самій артистці довелося жити на дві країни.

Та обставина, що вона не бачить, як ростуть її діти, сильно ранила Джамалу. До того ж її мучив сором, коли вона насолоджувалася їхнім товариством у мирній країні замість того, щоб віддавати всю себе охопленій війною Україні.

"Я переїздила з країни в країну. І це такі емоційні гойдалки: коли ти поруч із дітьми й готуєш їм борщ, то здається, всі крім тебе працюють на користь країни, а коли їдеш — серце навпіл. Це було боляче, але я потрохи навчилася себе пробачати за те, що не завжди поруч", - розповіла Джамала в інтерв'ю для Vogue.

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Ясність у здавалося б патову ситуацію внесла третя вагітність співачки. Разом із чоловіком вона вирішила, що ці моменти сім'я просто зобов'язана проживати разом для більшого єднання. Тому Джамала перевезла старших дітей назад в Україну, де вони знову живуть великою дружною родиною.

"Мені було важливо, щоб сини стали частиною процесу очікування третьої дитини. Вони торкаються мого живота, ставлять смішні й серйозні запитання. Все це дрібниці, але ці дрібниці дуже важливі. Хлопці піклуються про брата ще до його появи на світ, отже я ухвалила правильне рішення", - каже артистка.

Хто така Джамала?

Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

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Також зірка Сніданку з 1+1 Неля Шовкопляс висловилася про майбутнє Олега Винника і Влада Ями в Україні. Як відомо, артисти покинули країну на початку повномасштабної війни.

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