"Робить все непридатним": Дантес підколов Наталю Могилевську, яка співає в підземках під час тривог

Артист не упустив можливість пожартувати над своїм продюсером.
Ранок 10 жовтня для всієї України виявився трагічним. У Києві була оголошена затяжна повітряна тривога, під час якої люди ховалися в метро, як в укритті.
У підземку в цей час, щоб підбадьорити людей, спустилася співачка Наталія Могилевська. Вона принесла людям питну воду та солодощі, співала українські пісні аби підтримати своїх співвітчизників.
Це заняття артистка практикує з перших днів повномасштабного вторгнення, через що вже стала предметом для незлих жартів. Однім з таких поділився на своїй сторінці в Instagram Володимир Дантес.
Співак і комік не упустив можливість підколоти свою колишню продюсерку Могилевську, і опублікував скрін з Twitter, де хтось виклав відео виступу співачки в метро з попередженням: "Шановні кияни, під час повітряних тривог намагайтеся уникати станції метро Позняки. Туди приходить Наталія Могилевська, починає співати і робить укриття практично непридатним для користування".
Дантес з гостроти посміявся, сама Наталя пропустила її повз вуха, і продовжує займатися благодійністю в міру своїх сил.
Ракетний удар по Києву 10 жовтня
В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Шевченківському районі-в центрі столиці.
Прес-секретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях.
По Шевченківському району було зафіксовано три попадання ракет. Пошкоджена проїжджа частина. 6 автомобілів загорілися, ще 15-пошкоджені. Крім того, у Святошинському районі ворожа ракета влучила в одноповерхову будівлю, травмовано трьох людей.
У той же час в Голосіївському районі зафіксовано два попадання в різні критичні об'єкти інфраструктури, попередньо постраждала одна людина. Також ворог потрапив в об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі, в результаті чого попередньо постраждала одна людина.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу Києва загинули 5 людей. Також відомо про 51 травмовану людину.
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