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Доходило до скандалів: Кондратюк розповів про роботу з Могилевською та Кароль

8 жовтня 2022, 23:52

Кондратюк протягом 2003-2008 років продюсував музичний проект "Шанс".

Ігор Кондратюк
Ігор Кондратюк розповів про Могилевську і Тіну Кароль / Главред


Український продюсер Ігор Кондратюк розповів, як колись працював на шоу "Шанс". В інтерв'ю ходять чутки він згадав, якою була тоді робота зі співачкою Наталією Могилевською і чи бачив тоді в Тіні Кароль суперзірку.

Зокрема, Кондратюк протягом 2003-2008 років продюсував музичний проект "Шанс". Тоді над учасниками шоу працювала тренер Наталя Могилевська.

Продюсер розповів, що з Могилевською часто виникали конфлікти. Він додав, що в той же час співачка в шоу-бізнесі може все, включаючи продюсування.

"Вона суперенергійна, крута, яскрава, бомбічна. Людина, якій не потрібен продюсер, хоч вона завжди скаржився - ось був би у мене продюсер. А я кажу: "Та який продюсер тебе переживе". Дуже талановита і крута дівчина", - поділився чоловік.

Також він додав, що, попри все, Могилевська була некерованою, адже могла запізнитися на зйомки під час прямих ефірів.

"Коли вона спізнювалася, а у нас починалися зйомки рано, було реаліті-шоу цілого дня, а Наташа спить. До скандалів доходило, звичайно. Ми всім платили. Наталя дратувала, але її всі поважали. Ми потім навіть відпочивали один від одного після "Шансу". Але вона дуже крута", - додав шоумен.

Кондратюк каже, що Тіна Кароль могла також взяти участь у проєкті "Шанс", але не пройшла. Він зізнається, що тоді не бачив у співачці суперзірку, якою вона стала зараз.

"Чорний питав мене - ну як тобі? Я кажу: "Ну цікава дівчина, цікава інтонація в голосі". Він теж деякий час сумнівався. Всі продюсери сумніваються, поки артист не запрацює перший мільйон або не збере Палац України", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк припустив, що кум диктатор Путіна Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко давно опинилися на боці країни-агресора насамперед через кремлівські гроші. Таку думку Кондратюк висловив в інтерв'ю для SportArena TV.

"Їхня сім'я вирішила стати зрадниками України, а могла зробити навпаки. Чому - не знаю. Вірніше, я здогадуюся, чому. Гроші. Величезну роль зіграли гроші і якісь компрометуючі зв'язки, які точно не можна було розірвати Медведчуку з Росією і ФСБ. Але в першу чергу гроші", - сказав він.

За словами Кондратюка, "Віктор Медведчук і Оксана Марченко: два чоботи ‒ пара. Це зрадники України".

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Наталія Могилевська Тіна Кароль Ігор Кондратюк новини шоу бізнесу
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