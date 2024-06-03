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"Дай Бог ще рік прожити": Кіркоров запанікував та сховав дітей за кордоном

Анна Підгорна
3 червня 2024, 03:30
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Примадонн лише зараз подумав про безпеку дітей, яка страждає через його тягу до епатажу.
Філіп Кіркоров із дітьми
Філіп Кіркоров новини - Кіркоров вивіз дітей з РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Російський співак-путініст Філіп Кіркоров виховує двох дітей - 12-річну Аллу-Вікторію та 11-річного Мартіна. Дітям доводиться несолодко через витівки артиста, який з радістю світить своїми "пластиковими" сідницями та ходить на "голі вечірки".

Для того, щоб убезпечити Аллу-Вікторію і Мартіна від нього ж самого, Примадонн вивіз дітей за кордон нібито на навчання. Їхнє точне місце розташування невідоме. Про це росЗМІ розповів їхній дідусь - фанат путіна Бедрос Кіркоров.

Ймовірно переїзд дітей стався нещодавно - Кіркоров-старший ще не змирився з тим, що не може бачитися з онуками так часто, як йому хочеться. Також літній пропагандист натякнув, що з Мартіном порозумітися простіше, ніж з Аллою-Вікторією, яка росте дуже норовливою.

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"Онуки радують, але мені сумно, тому що раніше вони були тут, а зараз навчаються далеко. Мартін - це копія Філіпа в дитинстві. Він добрий. А Алла-Вікторія трішки настирлива. Має свою думку, не з усім погодиться. Дай Бог ще рік пожити, щоб я побачив їх трохи дорослішими", - скаржиться Бедрос Кіркоров.

Хто такий Філіп Кіркоров?

Філіп Кіркоров - радянський та російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але в 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, в тому числі і "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів в країні-окупанті.

Філіп Кіркоров - останні новини:

Раніше продюсер і концертний директор Сергій Лавров розкрив таємницю Філіпа Кіркорова. Він розповів що фінансовий стан артиста давно не співає навіть романсів - марнотратна зірка, яка звикла до розкоші, має більше боргів, ніж пір'я на своєму найрозкішнішому костюмі.

Також 57-річний співак-путініст Філіп Кіркоров зробив величезне моторошне татуювання на видному місці. Натільний малюнок він приховував протягом кількох місяців.

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