Колишня дружина Віталія Кличка відмовилася від спадщини чоловіка

Наталія Кличко відмовляється від прізвища чоловіка і повертається до свого дівочого / instagram.com/natalia_klitschko_official

Українська спортсменка, співачка, модель і колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Кличко стала героїнею нового випуску німецького видання Spiegel. У статті під назвою "Жінка, яка колись звалася Кличко. Два імені - одна особистість" вона розповіла про плани, які будує після розлучення з мером Києва.

На своїй сторінці в Instagram вона розкрила інтригу і одну з головних новин, яку раніше знали лише німецькі журналісти. Так Наталя підкреслила, що разом з чоловіком, з яким перебувала у шлюбі чверть століття, вона залишає позаду і своє ім'я.

Вірніше - прізвище. Наталя повертається до свого дівочого - Єгорова. Найближчим часом вона змінить прізвище у всіх своїх офіційних акаунтах в соціальних мережах, а також документах.

"У наступних декілька днів ви побачите зміну мого імені на усіх моїх акаунтах у соціальних мережах та медіа .Протягом останніх 25 років багато хто з вас знали мене як Наталію Кличко, і лише деякі з вас знали моє справжнє ім'я - Наталія Єгорова...Я хочу продовжити свій новий життєвий шлях і розпочати нову історію, яку я починаю писати з чистого аркуша, під своїм власним ім'ям.

Для цього є багато причин, але головна – після розлучення з моїм чоловіком Віталієм Кличко я з повагою і гордістю залишаю ім'я Наталії Кличко в історії... Мої цілі, моя життєва позиція, мої життєві цінності залишаються незмінними. Я завжди допомагала і буду допомагати і підтримувати тих, хто цього найбільше потребує - Діти та Жінки .Я й надалі буду голосом для тих, у кого його забрали, і для тих, хто не може сьогодні говорити за себе. Я продовжуватиму нести Світло, Добро і Любов у цей божевільний світ. І я буду прагнути з кожним наступним кроком ставати кращою версією себе. Ваша Наталія Єгорова", - повідомляє жінка.

Раніше Наталія Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel зізналася, які почуття має до колишнього чоловіка, і в яких випадках він все ще змушує її нервувати.

Між тим в романтичному плані вона вже, схоже, рухається далі - нещодавно співачка з'явилася на світський захід в компанії молодого красеня-колеги.

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