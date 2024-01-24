Брітні Спірс вигнали з готелю за непристойну поведінку: що сталося

Брітні Спірс доведеться боротися зі своєю звичкою роздягатися на публіці.

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Брітні Спірс забанили в її улюбленому готелі / Колаж Главред, фото Instagram Брітні Спірс

Американській скандальній співачці Брітні Спірс нібито заборонили відвідувати Four Seasons в Лос-Анджелесі після того, як гості поскаржилися на її "дивну поведінку" і роздягання біля басейну.

Три джерела ексклюзивно підтвердили The Sun, що співробітники курорту Westlake Village були "зведені з розуму" витівками поп-зірки за останній рік.

Брітні була давнім гостем п'ятизіркового сімейного готелю, який знаходиться всього в декількох хвилинах від її особняка на 14 мільйонів доларів у Таузенд-Оукс.

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42-річна зірка раніше поділилася в Instagram-фотографіями, на яких вона прикриває груди під час відпочинку в цьому готелі.

Інсайдери розповіли, що вона велика шанувальниця СПА і косметичних салонів. У готелі є величезний критий басейн, масаж і процедури, доступні для гостей.

Тим часом, Брітні не залишила вибору співробітникам готелю і тим довелося тимчасово внести зірку в "чорний" список.

"Брітні вже багато років ходить в Four Seasons в Вестлейк-Віллідж, але останнім часом вона заподіює головний біль персоналу", — розповів один з інсайдерів.

"Деякі гості скаржилися, що вона ходить топлес біля басейну і змушує їх відчувати себе некомфортно, а її поведінка часто буває дивною і дратівливою", - прокоментували заборону в готелі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Брітні Спірс не буде випускати новий альбом і ніколи не повернеться в музичну індустрію.

Нещодавно стало відомо про те, що Брітні Спірс може страждати від рідкісного психічного розладу під назвою "акатизія". Один з основних симптомів - непереборна потреба людини постійно перебувати в русі. Також людина з акатизією відчуває постійну тривожність, відсутність руху приносить їй дискомфорт або навіть больові відчуття.

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