Брат Соловій вступив до лав ЗСУ

Українська співачка Христина Соловій розповіла, що її рідний брат Євген вступив до лав ЗСУ і пішов захищати Україну від російських окупантів.
Про це скандальна співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Артистка опублікувала фото зі своїм братом і поділилася, що далі концерти вона гратиме без нього. Рідний брат співачки мобілізувався і вирушив захищати країну від окупантів.
Хто така Христина Соловій?
Христина Соловій - українська співачка, авторка-виконавиця пісень. Відеокліп "Тримай" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн. переглядів і зробив співачку призером на премію YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій - перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.
За словами Солової, вона дуже пишається вчинком Євгена. "Він зробив свій вибір - захищати Україну і вже приєднався до Сил оборони. З гордістю підтримую його і пишаюся. Мій обов'язок тут, у тилу, робити все для підтримки захисників і захисниць. Адже разом ми переплетені та об'єднані. Ми і є Україна", - написала вона.
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Нещодавно Христину Соловій "покарали" за скандальний концерт у Чорноморську. Міру покарання артистці визначатиме Іллічівський міський суд. Їй загрожує штраф, громадські роботи, виправні роботи з відрахуванням 20% заробітку, або 15 діб адмінарешту.
Сама Христина Соловій жорстко відреагувала на цей інцидент. Співачка заявила, що більше не братиме участі у фестивалі, а всю історію назвала "огидною гидотою".
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