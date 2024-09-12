Брат Соловій вступив до лав ЗСУ

Співачка повідомила про це на своїй сторінці в Instagram.

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Христина Соловій приголомшила новиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka/

Українська співачка Христина Соловій розповіла, що її рідний брат Євген вступив до лав ЗСУ і пішов захищати Україну від російських окупантів.

Про це скандальна співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Артистка опублікувала фото зі своїм братом і поділилася, що далі концерти вона гратиме без нього. Рідний брат співачки мобілізувався і вирушив захищати країну від окупантів.

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Хто така Христина Соловій? Христина Соловій - українська співачка, авторка-виконавиця пісень. Відеокліп "Тримай" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн. переглядів і зробив співачку призером на премію YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій - перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.

За словами Солової, вона дуже пишається вчинком Євгена. "Він зробив свій вибір - захищати Україну і вже приєднався до Сил оборони. З гордістю підтримую його і пишаюся. Мій обов'язок тут, у тилу, робити все для підтримки захисників і захисниць. Адже разом ми переплетені та об'єднані. Ми і є Україна", - написала вона.

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Нещодавно Христину Соловій "покарали" за скандальний концерт у Чорноморську. Міру покарання артистці визначатиме Іллічівський міський суд. Їй загрожує штраф, громадські роботи, виправні роботи з відрахуванням 20% заробітку, або 15 діб адмінарешту.

Сама Христина Соловій жорстко відреагувала на цей інцидент. Співачка заявила, що більше не братиме участі у фестивалі, а всю історію назвала "огидною гидотою".

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