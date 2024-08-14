Більше жодної інтриги: Остапчуки розкрили ім'я майбутнього малюка

Катя Полтавська та Володимир Остапчук чекають на синочка з красивим давньогрецьким ім'ям.

https://glavred.net/stars/bolshe-nikakoy-intrigi-ostapchuki-raskryli-imya-budushchego-malysha-10588331.html Посилання скопійоване

Володимир Остапчук і Катя Полтавська розповіли, як назвуть сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Український шоумен Володимир Остапчук та його третя дружина, журналістка Катерина Полтавська, вирішили зламати всі стереотипи, які так старанно підтримують блогери: після оголошення про те, що вони чекають на дитину, пара дуже швидко повідомила її стать, а нещодавно також назвала ім'я - без загадок і затягування інтриги.

Так наприкінці грудня 2024 року Катя Остапчук народить своєму зірковому чоловікові хлопчика. Про це майбутні батьки дізналися на початку серпня. Сьогодні вони повідомили, яке ім'я дадуть синові.

Для цього Остапчуки в Instagram показали відео з кабінету УЗД: Катя лежить на кушетці, а Володимир щасливо спостерігає за малюком на екрані. До нього вже звертаються на ім'я - Тимофій.

відео дня

"Наш Тім. Тимофій. Приїхали подивитися на малюка, у нього вже відео більше, ніж у нас", - жартівливо підписали зворушливий ролик майбутні батьки.

Дивіться відео, яким Володимир і Катерина Остапчуки оголосили ім'я свого майбутнього сина:

Хто такий Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не тільки своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми та теперішніми.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше співак і лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин відповів на чутки про роман з Яніною Соколовою. Раніше вони були колегами і за дивним збігом розлучилися з попередніми партнерами в один і той самий рік.

Також вдова Віталія Білоножка показала фото з весілля онука, якого назвали на честь його легендарного дідуся-співака. Світлана Григорівна була рада стати почесною гостею на святі створення нової сім'ї.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред