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Олена Кравець зі сльозами на очах розповіла про останній кастинг з Русланою Писанкою

3 серпня 2022, 14:22

Зірка Студії Квартал 95 все ще не може "відпустити" колегу.

Олена Кравець
Олена Кравець поділилася спогадами про Руслану Писанку / instagram.com/lennykravets

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ та у прямому ефірі на YouTube у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

До ефіру Сніданку з 1+1 приєдналась телеведуча та акторка Студії Квартал 95 Олена Кравець, яка долучилась до ініціативи-аукціону "Продають для ЗСУ" на підтримку ЗСУ. Основний збір призначений для батальйону "Свобода", у якому несе службу актор Володимир Ращук, відомий своєю роллю у серіалі Янголи на телеканалі 2+2. Кравець розповіла, що не змогла залишитись осторонь такої ініціативи.

"Мені запропонували виставити свій лот та розповіли, куди будуть призначені кошти. Ми ж акторська зграя, розумієте? Дуже хочеться допомогти. Як ви знаєте, наші хлопці з Квартал 95 активно їздять з концертами для військових, і багато хто з артистів та акторів у лавах ЗСУ. Тому це гарна допомога, наче тримати за руку", - прокоментувала Кравець.

На аукціон акторка виставила лотом книгу "Знаки карпатської магії. Таємниця старого мольфара". Акторка сама полюбляє цю книгу та говорить, що вона дуже містична та загадкова.

Окрім того, Олена вважає, що зараз усі спостерігають і за містичною війною, протистоянням добра та зла. І вірить: таємнича та стородавня культура зараз також стоїть на варті нашої країни.

Олена Кравець
Олена Кравець розповіла, коли повернеться в Україну / instagram.com/lennykravets

Наразі Олена Кравець перебуває у Болгарії разом з молодшими дітьми – двійнятами Катею та Іваном, та мамою чоловіка. Старша донька акторки 19-річна Марія прийняла рішення повернутись до Києва.

"Вона не могла більше тут знаходитись, її тягнуло. І там вона, мені здається, одразу ожила. Мені дуже зручно звідси виїжджати на наші благодійні концерти, які ми даємо Європою. Наступний буде 24 серпня у Берліні, там теж буде аукціон. Я туди-сюди їжджу, а малеча поки тут. Але я сподіваюсь, що ми восени повернемось. Я вже не можу, так скучила, пів року кочового життя, дуже хочу додому. І мені здається вже треба", - зазначила Олена.

Вчора у Німеччині відбулось прощання з акторкою та ведучою інфотейнмент-шоу Твій День Русланою Писанкою, в якому вони разом працювали з Оленою Кравець. Акторка Студії Квартал 95 пригадала один з останніх яскравих моментів, пов’язаних з Русланою і зі сльозами на очах зізналась: досі не може повірити у смерть Писанки та з нею внутрішньо поки не змогла попрощатись.

"Я досі в це не можу повірити, мені здається, що вона пішла і повернеться. У мене поки це не вкладається в голові, я з нею внутрішньо не попрощалась. Згадую наші кастинги на шоу Твій День, там було багато кандидатів на роль ведучих. Я пам’ятаю, що у день, коли я проходила кастинг, Руся сильно запізнилась. Ми вже спілкувались, вона прийшла останньою. Така енергійна, як Руся завжди. "Вибачте, вибачте, про що говоримо", - сказала вона. Дуже швидко вона влилась у процес. Пам’ятаю, що дивилась на неї і фізично відчувала електричний струм. Я дуже хвилювалась, для мене це був визначний момент, я хотіла потрапити у шоу Твій День. Коли вона зайшла – мене відпустило. І я зрозуміла, що у нас налаштувався зв'язок. Я багато років її знаю, вона не міняється, зафіксувалась у дуже молодому стані душі", - пригадала Олена Кравець.

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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