Блогер заспівав україномовний кавер на розкручений путіністом Кіркоровим хіт Білик

Блогер Олександр Тесленко записав україномовний кавер на легендарний хіт авторства Ірини Білик - "Сніг".

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Пісню "Сніг" написала Ірина Білик, але розкрутив її, на жаль, путініст Кіркоров / колаж Главред, фото УНІАН

Український блогер і співак Олександр Тесленко записав україномовний кавер на пісню авторства легенди української естради Ірини Білик "Сніг" - максимально відому, на жаль, не в її версії, а у виконанні запеклого артиста-путініста Філіпа Кіркорова. Відео зі своїм кавером Тесленко оприлюднив на своїй сторінці в TikTok.

В оригінальному тексті пісні Білик співається: "Почему так жесток снег, оставляет твои следы. И по кругу зачем бег и бежишь от меня ты. Не даёт до утра спать, снег растаявший – он вода. Ты одно лишь должна знать - я люблю тебя навсегда".

А Тесленко виконав: "І чому так жорсток сніг? Залишає твої сліди. І по колу якийсь біг. І тікаєш від мене ти. Не дає до рання спать. Сніг розтанувший – він вода. Ти одне тільки маєш знать. Я кохаю без вороття".

І ось український переклад авторства Тесленко викликав розбіжності в коментарях. Зокрема, користувачі мережі вказали блогеру на помилки в тексті. Втім, більшість слухачів все ж зійшлося на тому, що пісня "Сніг" в українському перекладі звучить куди цікавіше.

@teslenkomusic Зробив переклад улюбленої пісні Ірини Білик " "Сніг" як вам? ? ♬ оригінальний звук-TESLENKO

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